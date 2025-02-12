Başkan Pekyatırmacı’dan berat kandili mesajı

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında; “Berat Kandili, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür“ dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Berat Kandili'ni idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı mesajında şu sözlere yer verdi;

"Cenab-ı Allah'ın rahmetinin bütün kâinatı kaplayarak insanlığı kurtuluşa davet ettiği, bağışlamasının bol olduğu, edilen duaların ve tövbelerin kabul olduğu 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Berat Gecesi'ne, bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kandil geceleri, insanımızın gönlünü aydınlatan, toplumumuzun manevi değerlerinin güç kazandığı, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, selamlaşmanın, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı çok özel gecelerdir. İslam âleminin asırlardan bu yana büyük bir heyecan ve coşkuyla kutladığı mübarek Berat Kandili de böylesi gecelerden biridir. Berat, sadece kötülükten uzaklaşmakla yetinmeyip iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmaktır. Her türlü çirkinliği hayatından çıkaran mümin için Berat kandili, Allah'a dost olma, hakkın yanında yer alma ve hayra giden yolları arama gecesidir. Beratın en derin anlamı ise, bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. İman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizle muhasebe, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için, bu mübarek geceyi fırsat bilmeliyiz.

Bu vesile ile değerli hemşehrilerimizin Berat Kandili'ni en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz ederim." Şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi