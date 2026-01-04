Aile bağlarını tanımlayan temel akrabalık ilişkileri, günlük dilde basit görünse de mantıksal bir kurguya dayanmaktadır.
Bir Kişinin Öz Kız Kardeşi O Kişinin Annesinin Nesidir?
Cevap: O kişinin annesinin kızıdır.
Kaynak: Haber Merkezi
Aile bağlarını tanımlayan temel akrabalık ilişkileri, günlük dilde basit görünse de mantıksal bir kurguya dayanmaktadır.
Cevap: O kişinin annesinin kızıdır.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!
Yorum Yap