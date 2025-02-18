Çarşamba günü tırnak kesilir mi, günah mı? Tırnak ne zaman kesilir?

Tırnak kesimiyle ilgili olarak Çarşamba günü yapılan uygulamalar, farklı inançlar ve kültürel geleneklere göre değişiklik gösteriyor. Peki, Çarşamba günü tırnak kesilir mi, çarşamba günü tırnak kesmek günah mı? Çarşamba günü tırnak kesmenin fazileti nedir?

İslam'da tırnak kesmek temizliğin bir parçasıdır ve sünnet olarak kabul edilir. Çarşamba günü tırnak kesmenin günah olduğuna dair sahih bir hadis veya kesin bir dini delil bulunmamaktadır. Halk arasında bazı batıl inançlar nedeniyle Çarşamba günü tırnak kesmenin uğursuz olduğu gibi inanışlar vardır, ancak bunların dini bir dayanağı yoktur.

Çarşamba Günü Tırnak Kesmek Günah mı?

Bazı kültürel inanışlara göre, Çarşamba günü tırnak kesmenin uğursuzluk getirdiği söylenir. Ancak bu, tamamen batıl bir inanıştır ve herhangi bir dini kaynağa dayanmaz. İslam'da tırnak kesmek bir temizlik ve sünnet gereği olarak kabul edilir. Gün belirleme zorunluluğu yoktur, ancak Cuma günü kesmek müstehaptır (faziletlidir).

Tırnak Kesmenin Fazileti ve Adabı

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), kişisel temizliğe önem vermiş ve tırnak kesmeyi de fıtrattan (doğal temizlik kurallarından) biri olarak belirtmiştir. Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

"Fıtrat beştir: Sünnet olmak, kasık kıllarını tıraş etmek, tırnak kesmek, koltuk altı kıllarını yolmak ve bıyığı kısaltmak." (Buhârî, Libâs, 63; Müslim, Tahâret, 56)

Tırnak Nasıl Kesilir?

Sıra ile kesmek: Sağ elin işaret parmağından başlayarak sırayla kesmek, sonra sol ele geçmek sünnete uygun bir yöntemdir. Cuma günü kesmek: Cuma günü tırnak kesmek müstehaptır (yani faziletli bir davranıştır). Tırnakları çok uzatmamak: Tırnakları en fazla 40 gün içinde kesmek gerekir. Kesilen tırnakları sağa sola atmamak: Tırnakları bir yerde toplayıp gömmek ya da çöpe atmak temizlik açısından uygundur.

Sonuç olarak, Çarşamba günü tırnak kesmek günah değildir ve kesilmesi konusunda bir sakınca yoktur. Ancak mümkünse Cuma günü kesmek daha faziletli olabilir.

Kaynak: Haber Merkezi