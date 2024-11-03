Cidde Uçak Bileti - En Uygun Fiyatları Karşılaştırın

İstanbul'dan Cidde'ye seyahat etmek için en iyi biletleri bulmak çok önemlidir. Suudi Arabistan'ın harika şehri Cidde'ye gitmek isteyenler için bu adımdan geçmek gerekir. Seyahat siteleri arasında karşılaştırmalar yaparak, gidiş-dönüş fiyatları ₺6.315'den başlıyor.

Uçuşlar yaklaşık 3 saat 30 dakika sürer. Cidde King Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na (JED) direkt uçuşlar var. Flyadeal, Flynas, Pegasus Airlines, SAUDIA ve THY bu rotada hizmet vermektedir.

Cidde Uçak Bileti Fırsatları ve Fiyatları

Seyahat arama motorları, ucuz uçak bileti arayanlara birçok fırsat sunuyor. Tezfly ve Tripuck gibi platformlar, yüzlerce siteyi tarayarak en iyi havayolu karşılaştırma imkanı sağlıyor. Bu sayede, bilet fiyatlarında %34 veya daha fazla tasarruf edebilirsiniz.

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İstanbul'dan Cidde'ye Uçuş Detayları

İstanbul'dan Cidde'ye direkt uçuşlar 3 saat 30 dakika ile 3 saat 55 dakika arasında sürer. Flyadeal, Pegasus Airlines, SAUDIA ve Turkish Airlines bu rotada direkt uçuşlar sunar. Aktarmalı uçuşlar ise 10 saat ile 22 saat arasında sürer.

İstanbul'dan Cidde'ye uçuşlar için İstanbul Havalimanı (IST) ve Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) kullanılır. İstanbul Havalimanı'na ulaşım için İETT otobüsleri, metro ve toplu taşıma araçları var. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise HAVABUS otobüsleri hizmet vermektedir.

Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'ndan Cidde merkezine otobüs, taksi veya araç kiralama ile ulaşım mümkündür. Taksilerle havalimanından şehir merkezine 45-50 dakika sürer.

Cidde Seyahati İçin En İyi Dönemler

Cidde'ye seyahat için en iyi zaman Mart ve Haziran aylarıdır. Bu zamanlarda mevsimsel fiyatlar daha uygun ve kalabalıklar azdır. Fiyatlar ise %5-6 arasında bir artış gösterebilir.

Yaz ayları Cidde'de çok sıcak. Kış aylarında fiyatlar düşebilir ama iklim koşulları değişken. Ramazan ve Hac zamanlarında fiyatlar ve rezervasyonlar artabilir.

Sonuç olarak, seyahat planlarınızı mevsimsel fiyatlar, düşük sezon ve yüksek sezon ile iklim koşulları düşünerek yapın. Erken rezervasyon, daha uygun fiyatlar sunabilir.

Cidde'nin Turistik Değerleri

Cidde, Suudi Arabistan'ın ikinci büyük şehridir. Kızıldeniz'in kıyısında yer alır. Mekke ve Medine gibi kutsal yerlere yakınlığıyla önemli bir hac merkezi.

Al-Balad bölgesi, UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi'nde yer alır. Bu bölge, Cidde'nin tarihi ve kültürel değerlerini simgeler.

Cidde Kalesi, Naseef Evi ve Osmanlı yapıları önemli turistik yerler. Kral Fahd fıskiyesi ise dünyanın en yüksek fıskiyesi.

Şehrin ekonomisi hac ve umre ziyaretçilerine hizmet sunar. Bu ziyaretçiler için gelişmiş hizmetler sunulur.

Alışveriş merkezleri de Cidde'de önemli birer çekim noktasıdır. Red Sea Mall, Mall of Arabia ve Al Salaam Mall gibi merkezler çeşitli mağazalar ve eğlence sunar. Ayrıca, kültürel miras unsurları da turistleri çekmektedir.

Cidde, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle Suudi Arabistan'ın en popüler turizm merkezlerinden biri. Hac ve umre ziyaretçileri için önemli bir yer.

Sonuç

Cidde'ye seyahat etmek için en iyi yol uçakla gitmektir. Tezfly.com, bu konuda birçok avantaj sunuyor. Site, birçok havayolu şirketinin Cidde uçuşlarını karşılaştırarak en iyi fiyatları bulmanızı sağlıyor.

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Kaynak: Bülten