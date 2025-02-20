Elazığ’da yarın okullar tatil mi? 21 Şubat 2025 Cuma günü Elazığ’da kar tatili var mı, yok mu, ders işlenecek mi? Valilik açıklama yaptı mı?

Elazığ’da devam eden kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, engelli, hamile ve malul kamu çalışanları için idari izin verileceği duyuruldu.

Elazığ'da Yarın Okullar Tatil Mi? Elazığ il merkezinde ve ilçelerinde, aşırı buzlanma riski nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullar tatil edildi. 21 Şubat 2025 Cuma Günü Elazığ'da Okullar Tatil Mi? Kar yağışı ve olası buzlanma nedeniyle Elazığ'daki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okullarda eğitime ara verildi. Öğrenciler tatil yapacak. Valilik Açıklama Yaptı Mı? Elazığ Valiliği, aşırı buzlanma olasılığı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, malul, engelli ve hamile kamu çalışanları için idari izin verileceği bildirildi. Kaynak: Haber Merkezi

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