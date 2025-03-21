Elenen isim ve puan durumu: 21 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 21 Mart Cuma bölümünde heyecan doruktaydı. 10 altın bileziği kazanan, elenen isim ve günün birincisi netleşiyor. Ezgi, Işıl, İlayda ve Cansu arasındaki kıyasıya rekabet izleyiciyi ekran başına kilitledi. 17-21 Mart haftasında iki gelin yarışmaya veda edecek. 21 Mart Gelinim Mutfakta bilezikleri kazanan isim belli oluyor.

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta 21 Mart 2025 tarihli bölümde kimlerin yüksek puanlar aldığı, çeyrek altını ve bilezikleri kazanan isimler merak edilirken yarışmaya iki gelin veda ediyor. Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen programda gelinler kaynanalardan yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi.

21 MART GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın 21 Mart Cuma günü yayınlanan bölümünde, Ezgi, Işıl, İlayda ve Cansu arasında birincilik yarışında son güne gelindi. Puan durumuna göre elenen isim bugün belli olurken 10 bileziği kazanmak için Gelinim Mutfakta programında gelinler, en iyi yemeği yapmak için maharetlerini sergiledi.

Gelinim Mutfakta 10 altın bileziği kazanan gelin Işıl oldu.

21 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 21 Mart Cuma günü yayınlanan programda günün birincisi ve haftalık puan durumu belli oldu.

17-21 Mart haftasında yarışmaya iki gelin veda etti. Cansu ve İlayda yarışmadan elendi.

21 MART GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

21 Mart Cuma günü Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen yarışmada gelinler ve kaynanalar haftanın son gününde 10 altın bilezik için yarışıyor.

21 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftalık puan tablosu bölümün ardından belli olacak. Dünün puanları şu şekilde:

21 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu:

Ezgi: 19

Işıl: 18

Cansu: 15

İlayda: 10

17-21 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu:

Işıl: 86 puan

Ezgi: 79 puan

İlayda: 71 puan

Cansu: 63 puan

20 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu:

Işıl: 21

Cansu: 17

Ezgi: 12

İlayda: 10

ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Çeyrek altını kazanan isim Ezgi oldu.

Kaynak: Haber Merkezi