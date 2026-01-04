Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangsidir?

Asya kıtası, hem nüfus hem de yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük kıtasıdır ve sınırları içerisinde devasa yüz ölçümlerine sahip ülkeler barındırır.
Asya Kıtasının Yüz Ölçümü En Büyük Ülkesi Hangisidir?
Cevap: Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi Rusya'dır.
Ancak bu konuda bilinmesi gereken önemli bir ayrım vardır:
-
Rusya: Toplam yüz ölçümü yaklaşık 17,1 milyon km²'dir. Rusya topraklarının yaklaşık %75'i Asya kıtasında yer alır. Bu haliyle Rusya, Asya kıtasındaki en geniş toprağa sahip ülkedir.
-
Çin: Eğer Rusya bir "Avrasya" ülkesi olduğu için liste dışı tutulursa veya "tamamı Asya'da olan" en büyük ülke sorulursa, cevap yaklaşık 9,6 milyon km² ile Çin Halk Cumhuriyeti olur.
Kaynak: Haber Merkezi