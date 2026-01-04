GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,29
EURO
50,59
STERLİN
58,35
GRAM
6.305,45
ÇEYREK
10.350,58
YARIM ALTIN
20.601,17
CUMHURİYET ALTINI
41.072,34
YAŞAM Haberleri

Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangsidir?

- Güncelleme Tarihi:

Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangsidir?

Asya kıtası, hem nüfus hem de yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük kıtasıdır ve sınırları içerisinde devasa yüz ölçümlerine sahip ülkeler barındırır.

Asya Kıtasının Yüz Ölçümü En Büyük Ülkesi Hangisidir?

Cevap: Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi Rusya'dır.

Ancak bu konuda bilinmesi gereken önemli bir ayrım vardır:

  • Rusya: Toplam yüz ölçümü yaklaşık 17,1 milyon km²'dir. Rusya topraklarının yaklaşık %75'i Asya kıtasında yer alır. Bu haliyle Rusya, Asya kıtasındaki en geniş toprağa sahip ülkedir.

  • Çin: Eğer Rusya bir "Avrasya" ülkesi olduğu için liste dışı tutulursa veya "tamamı Asya'da olan" en büyük ülke sorulursa, cevap yaklaşık 9,6 milyon km² ile Çin Halk Cumhuriyeti olur.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER