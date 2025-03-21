Ertan Yıldız kimdir? İmamoğlu’nun danışmanı neden gözaltına alındı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmasında aranan ve “İmamoğlu’nun kasası“ olarak nitelendirilen Ertan Yıldız, gözaltına alındı. Polisi atlatmak için cep telefonunu eşinin çantasına bıraktığı ortaya çıkan Ertan Yıldız, Capacity AVM’den 5 milyon euro rüşvet istediği iddialarıyla gündeme gelmişti.

Türkiye gündeminde 19 Mart'tan bu yana yer edinen yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında aranan Ertan Yıldız gözaltına alındı.

ERTAN YILDIZ KİMDİR?

1970 yılında doğan Ertan Yıldız, İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun oldu. Ardından aynı üniversitede mühendislik yönetimi yüksek lisansını tamamladı.

5 yıllık finans sektörü tecrübesinin ardından özel sektörde sanayi şirketlerinde 22 yıl boyunca yöneticilik yaptı. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından Başkan Danışmanı olarak atandı. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ERTAN YILDIZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ertan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis İştirakler Bağlı Kuruluşlar Komisyon Başkanı ve Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma ekibinde yer alan bir isim olarak biliniyor. "İmamoğlu'nun kasası” olarak anılıyor. İBB'deki süreçte belediyenin iştrak şirketleri ve ihale süreçlerinde önemli ve belirleyici roller üstlenen Yıldız, özellikle yolsuzluk soruşturmasının odağındaki şüpheli isimlerden biri olarak yer alıyor.

Soruşturmadaki tanık beyanında, Yıldız ve gözaltındaki bir diğer şüpheli Süleyman Atik, Capacity AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro rüşvet istediği öne sürüldü.

Kaynak: Haber Merkezi