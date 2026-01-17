GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,37
EURO
50,28
STERLİN
58,08
GRAM
6.519,99
ÇEYREK
10.722,71
YARIM ALTIN
21.327,20
CUMHURİYET ALTINI
42.519,97
YAŞAM Haberleri

Güller ve Günahlar 13 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güller ve Günahlar 13 Neden Yok? Güller ve Günahlar 13 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 17 Ocak 2026 Cumartesi

- Güncelleme Tarihi:

Güller ve Günahlar 13 Bu Akşam Var mı, Yok mu? Güller ve Günahlar 13 Neden Yok? Güller ve Günahlar 13 Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak? 17 Ocak 2026 Cumartesi

Kanal D'nin dram dolu hikâyesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisi Güller ve Günahlar, bu akşam (17 Ocak 2026 Cumartesi) saat 20.00'da 13. bölümüyle yayında!

Güller ve Günahlar 13. Bölüm Nereden İzlenir?

Diziyi canlı olarak veya yayınlandıktan hemen sonra tek parça izlemek isteyenler için seçenekler şunlardır:

Kanal D Canlı Yayın: Diziyi bu akşam saat 20.00 itibarıyla televizyondan Kanal D üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Resmi Dijital Platform: Dizinin tüm bölümlerine ve yeni bölümün tekrarına Kanal D resmi web sitesi üzerinden yüksek görüntü kalitesiyle ulaşabilirsiniz: TIKLA

Son Bölümde Neler Yaşandı?

Dizinin geçen haftaki bölümünde tansiyon oldukça yükselmişti:

27 Aralık Cumartesi günü yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 12. bölümünde Serhat, otele gelen kaçakçı tarafından rehin alınanlar arasındadır ve Serhat'ın hayatı büyük tehlikededir.

Zeynep ve Serhat'ın evliliği başta Arif olmak üzere Candan ailesini hayal kırıklığına uğratır. Serhat, Zeynep ve Arif'in başına gelenlerin sorumlusunu ararken Berrak, yeni taşındığı mahallede Tülay'ın da yardımı ile komşularına Zeynep'i ve ailesini kötüler. Zeynep Kader'i alabilmek için mücadelesine devam ederken Serhat Zeynep'e daha da bağlanır. 

Ebru ve Azra Cihan tarafından bir kez daha kandırılmanın acısını yaşar. Tibet ve Cihan, polis tarafından aranan kaçakçılardan bir yenisini daha otele aldırmaya çalışırken otelde çıkan beklenmedik bir olay herkesi derinden sarsacak sonuçlara yol açar.

Güller ve Günahlar yeni bölümleriyle cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

Güller ve Günahlar oyuncu kadrosunda kimler var?

MURAT YILDIRIM
SERHAT


CEMRE BAYSEL
ZEYNEP

OYA UNUSTASI
BERRAK

SERDAR ORÇİN
CİHAN


GÜLENAY KALKAN
SEVİM


YADE ARAYICI
KADER


MİNA AKDİN
İLKİM


BEREN GENÇALP
HAYAL


SERDAR ÖZER
CAN


EMEL ÇÖLGEÇEN
REFİKA


GİZEM SEVİM
EBRU


MERVE NUR BENGİ
SEDEF

Gözden Kaçmasın
Konya’da bugün vefat edenler 17 Ocak 2026 Cumartesi
Konya’da bugün vefat edenler 17 Ocak 2026 Cumartesi Haberi görüntüle

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER