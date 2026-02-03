Illan Meslier kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi kanatta oynuyor, hangi takımlarda forma giydi?

Leeds United kalecisi İllan Meslier, modern kalecilik anlayışıyla dikkat çekiyor. Türk takımlarının radarındaki 1.97 boyundaki Fransız kalecinin kariyeri ve özellikleri...

İllan Meslier Kimdir? Leeds United'ın 25 Yaşındaki Fransız File Bekçisi



İllan Meslier, 2 Mart 2000 tarihinde Fransa'nın Lorient şehrinde doğan, şu anda Leeds United forması giyen 25 yaşındaki yetenekli kaleci. 1.97 metrelik boyu ve sol ayaklı oyun tarzıyla modern kalecilik anlayışını yansıtan genç file bekçisi, Championship ve Premier League'de gösterdiği performanslarla adından söz ettiriyor.



Kariyer Başlangıcı ve Leeds Macerası



FC Lorient altyapısında yetişen Meslier, 2009 yılından itibaren kulübün genç takımlarında forma giydi. 2018-2019 sezonunda Ligue 1'de 10'dan fazla maça çıkarak profesyonel kariyerine başladı. 2019 yılının Ağustos ayında Leeds United'a kiralık olarak transfer olan Fransız kaleci, Marcelo Bielsa'nın güvenini kazanarak 2020'de kalıcı transferle takıma katıldı.

Leeds ile Championship şampiyonluğu yaşayan Meslier, Premier League'e yükselen takımın vazgeçilmezi haline geldi. Kariyeri boyunca İngiltere'de 100'den fazla resmi maçta forma giyen genç kaleci, Premier League'de en genç kaleci olarak 11 temiz sayfa rekoru gibi önemli başarılara imza attı.



Öne Çıkan Özellikleri



"Ball-playing keeper" (topla oynayan kaleci) olarak tanımlanan Meslier'in en büyük artıları:

Uzun boy avantajı: 1.97 m boyuyla hava toplarında hakimiyet

Ayak tekniği: Sol ayaklı olarak mükemmel top dağıtımı

Cesur çıkışlar: Modern kalecilik anlayışına uygun pozisyon alma

Keskin refleksler: Hızlı ve etkili müdahaleler

Milli Takım Kariyeri ve Transfer Söylentileri



Fransa U17, U19, U20 ve U21 milli takımlarında forma giyen Meslier, henüz A Milli Takım'a çağrılmadı. 2026 yılı itibarıyla Leeds United ile sözleşmesi 2026 yaz dönemine kadar devam eden kalecinin piyasa değeri 12-15 milyon Euro civarında.



Son dönemde özellikle Beşiktaş gibi Türk kulüplerinin transfer radarında yer alan Meslier, forma numarası 16 ile Leeds United'ın birinci kalecisi konumunda kariyerine devam ediyor.

