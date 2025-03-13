Karamürsel’de Yarın Bu Mahallelerde Elektrik Kesintisi
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın Karamürsel’de bazı mahallelerde elektrik kesintisi yapacak.
14 Mart 2025 Cuma günü gerçekleştirilecek kesinti, saat 09:00'da başlayacak ve yaklaşık 9 saat sürecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kesinti öncesinde gerekli tedbirleri almalarını tavsiye etti. Güncel kesinti bilgileri için SEDAŞ'ın resmi web sitesi veya iletişim kanalları takip edilebilir.
Karamürsel'de Yarın Elektrik Kesintisi Yaşanacak Mahalleler
4 Temmuz, Kayacık, Karapınar, Ereğli, Yalakdere, Dereköy, Senaiye, Suludere, Kızderbent ve Osmaniye mahallelerinde 14 Mart 2025 Cuma günü saat 09:00 - 18:00 arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için SEDAŞ'ın internet sitesinden güncel bilgiler paylaşılmaktadır.
İşte Karamürsel'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve detaylar:TIKLAYINIZ
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