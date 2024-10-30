Kasko Sigortasının Kapsamı Nedir?

Araçların hasar masraflarının karşılanması ve araç sahibinin bütçesini korumak adına yapılan sigortalar oldukça önemlidir. Araçları kaza, hasar gibi risklere ve kişileri maddi kayıplara karşı korur. Bu anlamda Sigortayeri ile yapacağınız görüşmeler neticesinde kasko teklifi al hizmetinden yararlanarak, beklenti ve taleplerinizi karşılayan araç kaskolarını değerlendirebilirsiniz.

Kasko Ne İşe Yarar?

Trafik sigortası zorunlu bir araç sigortası olmakla beraber kaskonun böyle bir zorunluluğu bulunmaz. Fakat araçlara yapılan kaskoların pek çok yönden avantajı bulunur. Geniş teminat yelpazesi ile araç sahiplerine yararı bulunan kaskolar, hasar durumunda masrafları karşılar. Bu nedenle Sigortayeri ile yapılan detaylı görüşmeler ile siz de kasko teklifi al hizmetinden yararlanabilir, araçlarınızı ve bütçenizi güvende tutabilirsiniz. Kaskoların sağladığı avantajlar şunlardır:

Araçların park halinde iken veya kaza anında hasar görmesi durumunda masrafları tamamen veya kısmen karşılar. Böylece yüksek maliyetli kazaları kendiniz ödemek zorunda kalmazsınız.

Kaza durumunda karşı tarafın zararı da sigorta ile ödenir. Bu durum kasko sigortasında İhtiyari Mali Mesuliyeti teminatı başlığı ile yer alır.

Sigorta şirketlerinin anlaşmalı servisleri bulunur. Herhangi bir kaza sonrasında arıza veya hasar oluşur ise aracınızı bu anlaşmalı servislere götürebilirsiniz.

Araçların yolda arızalanması ve kaza yapması durumunda çekici masrafları sigorta tarafından karşılanır.

Kaza sonrasında araçlar servise bırakıldığında, kaskonun ikame araç teminatı devreye girer. Böylece geçici bir araç temin edebilirsiniz.

Sigorta poliçeniz hakkında tüm detaylara istediğiniz zaman kasko sorgulama ile ulaşabilirsiniz.

Kasko Sigortası Hangi Güvenceleri Sunar?

Kasko, zorunlu sigorta türleri içerisinde yer almaz. Tamamen sürücülerin kendi isteği ile yapılır. Araç sahipleri kaskolar hakkında detaylı bilgileri ve ücretlerle ile ilgili detayları kasko fiyat al seçeneği ile sigorta firmalarından öğrenebilirler. Kaskoların neleri kapsadığı şöyle açıklanabilir:

Herhangi bir kaza sonrasında araçlarda meydana gelebilecek yangın veya patlama durumlarından kaynaklanan hasarlara karşı güvence sağlar.

Araçlarda bulunan aksesuarların çalınması durumunda oluşan kayıplar, kasko sigortası tarafından güvence altına alınır ve bu teminat, kasko sigortası fiyatları kapsamında yer alır.

Hastalık ya da yaralanma gibi durumlarda sigortalının ve sigortalıya eşlik eden tarafın sağlık kurumuna nakledilmesini sağlar. Ayrıca tedavi görülmesi süresince sigortalının ailesinden bir kişinin seyahat ve konaklama masraflarını da karşılar.

Sigortanın yapıldığı ilk sene bir kaza oluşmaması durumunda diğer yıl yapılacak olan sigortada kasko ücretleri için indirim uygulanır.

Karayolu veya demiryolunda motorlu veya motorsuz bir araçla meydana gelen kazalar sonucunda oluşan hasarlar, sigorta kapsamında güvence altına alınır. Ayrıca kötü niyetli üçüncü kişilerin neden olduğu kazalarda oluşan kayıplar için de güvence sunar.

Kasko Sigortası Yaptırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kasko sigortası pek çok riske karşı teminat sağlar. Motorlu araçlarda yapılan bu sigorta ile çalınma, yanma, kaza veya doğal afet gibi durumlara karşı araçlar koruma altına alınır. Araç sigortası yaptırırken araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır:

Sigorta yaptırırken kaskonun neleri kapsadığı ve kapsam dışı konular hakkında detaylı bilgiler alınmalıdır.

Kasko fiyatları hakkında detaylı bilgiler alınmalıdır.

Sigorta özel ve genel şartları detaylı incelenmelidir.

İkame araç temininin bulunmasına dikkat edilmelidir.

Hasarsızlık indirimi hakkında bilgi alınmalıdır.

Kasko Poliçe Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kasko sigortası sorgulama işlemleri Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ile yapılabilir. Bunun dışında araç sahipleri e-Devlet üzerinden de sorgulama yapabilirler. Bunun için araç sahiplerinin T.C. kimlik numarasına ve plaka bilgisine ihtiyacı vardır. Trafik kazası sonrasında poliçeler araç sahiplerinin yanında olmasa dahi kaskonun yapıldığı firmanın bilgileri, kaskonun başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgilere hemen ulaşmak mümkündür. Bu anlamda Sigortayeri ile iletişime geçip kasko sigortası teklif al seçeneğinden faydalanarak araçlarınızı güvence altına alabilirsiniz.

Kaynak: Bülten