Kızıl Goncalar 38. bölüm izle! Kızıl Goncalar son bölüm tek parça full izle

Kızıl Goncalar dizisinin 38. bölümü ekrana geldi. Bu bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için Kızıl Goncalar 38. bölüm tek parça ve tam izle linki araştırılıyor. İşte, son bölümü izleme linki...

Kızıl Goncalar dizisinin 38. ve final bölümü nihayet izleyicilerle buluştu. Diziye veda niteliği taşıyan bu bölüm, merakla bekleniyordu. Eğer son bölümü kaçırdıysanız ya da yeniden izlemek isterseniz, Kızıl Goncalar 38. bölüm tek parça ve tam izleme linklerine ulaşabilirsiniz.

Peki, Kızıl Goncalar 38. bölümde neler yaşandı? İşte, son bölüm hakkında tüm detaylar ve izleme linkleri haberimizde…

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in hamlesiyle cesaretlenen Sadi Hüdayi, Cüneyd ve Zeynep'i tamamen ayıracak bir şartla çıkagelir. Şirin ise kendi hatasını örtbas etmek için Can'ı kaçırırken Meryem de aşamadığı travmalarının Levent'i uzaklaştırdığını düşünüp ondan şüphelenmeye başlar. Levent her hamlesinde Meryem'in duvarlarına çarparken, Birgül ve Arif'e yardım elini uzatır.

Mira ve Zeynep Cüneyd'i içine düştüğü açmazdan kurtaracak bir yol bulmayı başarırlar.

Aziz, Şirin'in gizli oyununu anlayınca Can'ı, Selim'den şüphelenen Cüneyd'e korkunç bir tuzak kurmakta kullanmaya karar verir. Bu sırada, Levent'in de etkisiyle, Meryem nihayet Zeynep konusunda Cüneyd'le yüzleşir.

Ancak Sadi ve Aziz de Naim'i kullanarak onları durdurmaya kararlıdır. Sonunda, Zeynep'in her engeli aştığını düşündüğü anda ise Cüneyd, Levent'ten aldığı acı bir telefonla içine düştüğü büyük felaketle kalakalacaktır.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar 38. bölüm tek parça izlemek istiyorsanız aşağıdaki linke tıklayın.

KIZIL GONCALAR 38. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi