Konya’da Araç Kiralamanın Yeni Adı: Derviş Oto Kiralama!

Hızlı, Güvenilir ve Çevreci Araç Kiralama Deneyimi!

Konya'da Araç Kiralamanın En Kolay Yolu!

Konya'ya iş veya tatil için mi geldiniz? Toplu taşıma ile zaman kaybetmek yerine, dakikalar içinde aracınızı teslim alın ve yolculuğunuzun keyfini çıkarın!

Derviş Oto Kiralama, Konya Tren Garı ve şehir merkezindeki teslim noktalarıyla ihtiyacınıza uygun araçları uygun fiyatlarla sunuyor. Üstelik filomuzda Türkiye'nin gururu TOGG ve çevreci elektrikli araçlarımız da mevcut! Konya oto kiralama

Neden Derviş Oto Kiralama?

Hızlı ve Kolay Araç Teslimatı:

Konya Tren Garı'na indiğinizde aracınız sizi hazır bekliyor! Önceden rezervasyon yaparak zaman kaybetmeden seyahatinize başlayın.

TOGG ile Sürüş Deneyimi:

Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG'u deneyimleme fırsatı! Sessiz, çevreci ve güçlü TOGG'u kiralayarak geleceğin teknolojisini şimdiden hissedin.

Geniş Araç Filosu:

Ekonomik, orta ve lüks segment araçlar ile bütçenize ve ihtiyacınıza en uygun seçenekleri sunuyoruz.

Elektrikli Araçlarla Ekonomik ve Çevreci Seyahat:

Yakıt masrafı yok, karbon ayak izi düşük! Elektrikli araçlarımız ile Konya'yı doğaya zarar vermeden keşfedin.

Uygun Fiyatlar ve Esnek Kiralama Seçenekleri:

Günlük, haftalık veya aylık kiralama seçenekleriyle ihtiyacınıza en uygun paketi seçebilirsiniz.

7/24 Destek ve Yol Yardımı:

Yolda kalma derdine son! Derviş Oto Kiralama, 7/24 destek ve acil yol yardımıyla her zaman yanınızda. Konya araç kiralama

Teslimat Noktalarımız:

Konya Tren Garı

Konya Şehir Merkezi

Konya Havalimanı (Yakında!)

TOGG ile Konya'da Geleceğe Yolculuk!

Konya'da elektrikli araç kiralama deneyimini ilk kez biz sunuyoruz! TOGG'un sessiz ve güçlü motoruyla yakıt masrafından kurtulun, çevreye duyarlı bir sürüş deneyimi yaşayın.

Hızlı şarj destekli elektrikli araçlarımız ile kesintisiz yolculuk yapın!

Konya'nın tarihi dokusunu çevreci bir araçla keşfedin.

Ekonomik ve sürdürülebilir seyahat için TOGG ve diğer elektrikli araçlarımızı kiralayın.

Özel Kampanya: İlk Kiralamaya Özel %10 İndirim!

Şimdi Derviş Oto Kiralama'dan rezervasyon yapın, ilk kiralamanızda %10 indirim kazanın! Konya rent a car

Hemen Rezervasyon Yap: www.dervishotokiralama.com

İletişim: +90 (332) 322 63 15

Adres: Konya Tren Garı & Şehir Merkezi

Kaynak: Haber Merkezi