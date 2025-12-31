Konya SMMMO Başkanı Halil Bıçakçı’dan 2026 Yeni Yıl Mesajı

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (Konya SMMMO) Başkanı Halil Bıçakçı, yayımladığı yeni yıl mesajında 2026'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini dileyerek, "Yeni yılın; Konya'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Bıçakçı, yeni yıla girerken ülke ve millet için iyi dileklerini de paylaşarak, "2026 yılının ülkemizde toplumsal huzurun güçlendiği, emek veren herkesin karşılığını daha fazla aldığı, umutların tazelendiği bir yıl olmasını diliyorum. Milletimiz için sağlık, esenlik ve güven ortamının daim olmasını; geleceğe daha güçlü adımlarla yürüdüğümüz bir yıl yaşanmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konya SMMMO'nun 2026 yılında da üyelerine ve mesleğe hizmeti kesintisiz sürdüreceğini vurgulayan Bıçakçı, "Meslektaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini merkeze alan anlayışımızla çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Mesleki gelişim hedefiyle eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimizi güçlendirerek, üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm meslektaşlarımın ve hemşerilerimizin yeni yılını kutluyor, 2026'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi