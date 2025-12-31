GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
2026 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte gün gün tatil takvimi

Güncelleme Tarihi:

2026 Kurban ve Ramazan Bayramı ne zaman? 2026 Ramazan ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor? İşte gün gün tatil takvimi
2026 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı hangi günlere denk geliyor, tatiller kaç gün sürecek? Detaylar haberimizde...

2026 Ramazan ve Kurban Bayramı Hangi Günlere Denk Geliyor? Tatil Süreleri Ne Kadar?

2026 Ramazan ve Kurban Bayramı Tarihleri Belli Oldu

2026 yılında kutlanacak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tarihleri netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre, hicri takvim esas alınarak belirlenen bayram günleri miladi takvimde farklı tarihlere denk geliyor. Yeni yıl için her iki bayramın da tarihleri açıklandı.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlayacak?

2026 Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Arefe günüyle birlikte toplam 3,5 günlük bir tatil süresi oluşacak. Bayram boyunca vatandaşlar ibadetlerini yerine getirirken, aile ve akraba ziyaretleriyle bayram coşkusunu paylaşacak. Geleneksel bayramlaşmalar ve çeşitli kültürel etkinlikler sayesinde toplumsal birlik ve beraberlik duygusu güçlenecek.

2026 Kurban Bayramı hangi tarihlerde kutlanacak?

Kurban Bayramı ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek. 4,5 gün sürecek bayram tatilinde kurban ibadeti yerine getirilecek, aile ziyaretleri yapılacak ve dayanışma duygusu ön plana çıkacak. Her yıl olduğu gibi geleneksel bayram uygulamaları bu dönemde de yaşatılacak.

Bayramlarda resmi kurumlar hizmet verecek mi?

Ramazan ve Kurban Bayramı resmi tatil kapsamında yer aldığı için bu günlerde; okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, bankalar, noterler, eczaneler ve birçok kamu kurumu kapalı olacak. Bayram tatilinin ardından tüm kurumlar normal çalışma düzenine geri dönecek.

2026 Resmi Tatil Günleri

1 Ocak 2026 (Perşembe): Yılbaşı

23 Nisan 2026 (Perşembe): Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 (Cuma): Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 (Salı): Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz 2026 (Çarşamba): Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 (Pazar): Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 (Çarşamba): Cumhuriyet Bayramı Arifesi (Yarım Gün)

29 Ekim 2026 (Perşembe): Cumhuriyet Bayramı

