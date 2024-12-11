Konyalıların vazgeçilmez yemeği! Tarihi 1617 yılına dayanıyor

Yer elmasının tarihi oldukça eskiye dayanır. Ana vatanı Kuzey Amerika'nın batı bölgeleri olan bu bitki, geçmişte Kızılderililerin temel gıda kaynaklarından biri olarak bilinirdi.
1617 yılında İngilizler tarafından Avrupa'ya taşınan yer elması, kısa sürede dünyanın ılıman bölgelerine yayılmış ve popülerlik kazanmıştır.
İki farklı türüyle sofralarda
Yer elmasının iki farklı alt türü bulunmaktadır: açık renkli ve kırmızı yer elması. Her iki tür de özellikle kış mevsiminde sofraların vazgeçilmezi olmuştur. Yumruları çiğ olarak tüketilebildiği gibi, zeytinyağlı yemeklerden kızartmalara kadar farklı tariflerde de yer alır.
Konyalılar ise genellikle zeytinyağlı yıldız kökünü sarımsaklı yoğurt eşliğinde tercih eder.
Zeytinyağlı yıldız kökü tarifi
Malzemeler:
• 1 kg yer elması
• 2 orta boy kuru soğan
• 1 havuç
• 3 yemek kaşığı pirinç
• Yarım su bardağı zeytinyağı
• 1 yemek kaşığı domates salçası
• 1 tatlı kaşığı toz şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
1. Yer elmalarını iyice yıkayıp soyun ve ceviz büyüklüğünde doğrayın. Kararmalarını önlemek için limonlu ve tuzlu suya koyun.
2. Kuru soğanları yemeklik, havuçları ise halka şeklinde doğrayın.
3. Tencereye zeytinyağını ekleyip soğan ve havuçları pembeleşinceye kadar kavurun.
4. Ardından yer elmasını ekleyip iyice karıştırın. Üzerine pirinç, domates salçası, tuz ve şekeri ilave edin.
5. Son olarak sıcak suyu ekleyip tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte, sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
6. Yemek soğuduktan sonra servis yapın. Dilerseniz yanında sarımsaklı yoğurt ile sunabilirsiniz.
Afiyet olsun!
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi