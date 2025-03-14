KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ! 2025 Kurban Bayramı ne zaman, hangi aya denk geliyor, bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı 9 gün tatil olacak mı?
Bu yıl içerisinde ilk dini bayram olan Ramazan Bayramı Mart ayı sonu Nisan ayı başında gerçekleşecek. Kurban Bayramı ne zaman sorusunun yanıtı ise vatandaşlar tarafından son dönemde sıklıkla sorgulanmaya devam ediyor. Peki 2025 Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilen o tarihler...
Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Bu yıl Kurban ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, Kurban Bayramı'nı tatil yaparak geçirmek ve dinlenmek isteyen vatandaşlar tarihleri sorgulamaya devam ediyor. İşte 2025 Kurban Bayramı tarihleri...
KURBAN BAYRAMI 2025 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı bu yıl 6, 7, 8, 9 Haziran tarihlerinde yerine getirilecek. 5 Haziran Arefe günü öğleden sonra başlayacak olab bayram tatili 4,5 gün sürecek.
RESMİ TATİLLER 2025
Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe
Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba
Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı
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