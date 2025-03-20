Kuruluş Osman 186. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı izle

ATV’nin beğenilen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta yine sürükleyici bir bölümle izleyicileriyle buluşacak. Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarını anlatan dizi, tarih meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle izleniyor. Kuruluş Osman bu hafta 186. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise izleyiciler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. İşte Kuruluş Osman 186. bölüm fragman linki..

ATV'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman, yeni bölümüyle yine heyecan dolu anlar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da izleyicilerden tam not alan dizi, merakla beklenen son bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Kuruluş Osman 186. bölüm fragmanı izle, ATV Kuruluş Osman izle ve Kuruluş Osman yeni bölüm izle gibi sorgularla diziye dair detayları araştıran izleyiciler, dizinin yeni bölümünü dört gözle bekliyor. Kuruluş Osman yeni bölüm hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak ister. Bu sırada Ulugan, Osman Bey'i takip ederek pusu kurmak için harekete geçer. Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür.

Osman Bey'in bu hamlesi karşısında Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecektir? Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?

Sofia'yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendiren Bala Hatun, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey oldukça tehlikeli bir göreve atılarak Akhisar Kalesine sızar.

.Alaeddin ve Gonca Halime'yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri öğrenirler. Rahibe, Halime'nin adının Poena olduğunu söyler. Bala Hatun Rahibe'yi yaşatıp, Halime'nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek midir?

Esenbike uçlardaki Türkmen beylerinin biadını alarak gücünü perçinleyip Osman Bey'i iyice yalnız bırakmak istemektedir. Osman Bey ise Esenbike'nin planını bozmak için ona Ulugan üzerinden büyük bir oyun oynayacaktır. Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?

Osman Bey, Esenbike Hatun'un kurduğu oyunu bozabilecek midir? Türkmen Beyleri, Esenbike Hatun'un ittifak teklifine nasıl bir tepki verecektir?

KURULUŞ OSMAN 186. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Kaynak: Haber Merkezi