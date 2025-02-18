Mahassine Merabet Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Mahassine Merabet hangi dizilerde oynadı?

Mahassine Merabet kimdir? nerelidir?, Fas kökenli bir oyuncu olarak, rol arkadaşı Cenk Torun ile birlikte olduğu söylentileriyle dikkatleri üzerine çekti. Esaret dizisinde başrolü üstlenen Merabet, Hira karakterine hayat veriyor. Oyuncunun hayatı, kariyeri ve rol aldığı diziler ise büyük bir merakla takip ediliyor.

Son zamanlarda sosyal medyada ve magazin dünyasında sıkça adı geçen Mahassine Merabet, özellikle Kanal 7'nin sevilen dizisi Esaretteki Hira karakteriyle dikkat çekiyor. Faslı genç oyuncu, hem oyunculuk kariyeriyle hem de özel hayatındaki iddialarla merak konusu haline geldi. Peki, Mahassine Merabet kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte bu soruların yanıtları ve daha fazlası…

Mahassine Merabet Kimdir, Nereli?

Mahassine Merabet, 24 Ocak 1999'da Fas'ın başkenti Rabat'ta doğmuştur. Fas'ta çocukluk ve gençlik yıllarını geçiren Merabet, eğitimini de burada tamamlamıştır. İlk, orta ve lise eğitimini Fas'ta aldıktan sonra, Muhammed V Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünde eğitim almıştır. 2019 yılında kariyerini Türkiye'de devam ettirme kararı alarak İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'da Nişantaşı Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yüksek lisans yaparak akademik kariyerine de devam etmiştir. Oyunculuk eğitimini ise Türkiye'de Tümay Özokur Akademisi'nde ve Burak Sarımola'dan almıştır.

Mahassine Merabet Neden Gündemde?

Mahassine Merabet, son günlerde adı, Esaret dizisindeki rol arkadaşı Cenk Torun ile ilişki yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmiştir. Ünlü oyuncunun 24 yıllık eşi Nevin Torun, boşanma davası açarak eşinin Mahassine Merabet ile birlikte olduğunu öne sürmüştür. Bu iddialar sonrası, birçok kişi Mahassine Merabet'in hayatına dair daha fazla bilgi edinmeye çalışmıştır. Ancak hem Mahassine Merabet hem de Cenk Torun, çıkan aşk dedikodularına dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Bu nedenle iddiaların doğruluğu hala netlik kazanmış değildir.

Mahassine Merabet Kaç Yaşında?

Mahassine Merabet, 24 Ocak 1999 doğumludur ve 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Genç yaşına rağmen oyunculuk ve modellik kariyerinde büyük bir başarı yakalamıştır.

Hangi Dizilerde ve Projelerde Yer Aldı?

Mahassine Merabet, Türkiye'deki çıkışını Kanal 7'de yayınlanan Esaret dizisinde yaptığı Hira Demirhanlı rolüyle gerçekleştirmiştir. Bu karakteriyle büyük bir beğeni toplamış ve geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Esaret dizisinde Cenk Torun ile başrolü paylaşan Merabet, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir.

Mahassine Merabet'in yer aldığı diğer projeler ise şunlardır:

2018 – Fas'ta Haber Sunuculuğu

2022 – Pakistan yapımı Haier dizisi

2022 – Karaca reklam filmi

2022 – Esaret (Kanal 7 – Hira Demirhanlı)

Esaret dizisindeki etkileyici performansı, Mahassine Merabet'in Türk televizyon dünyasında tanınmasını sağlamıştır.

Mahassine Merabet Evli Mi, Sevgilisi Var Mı?

Mahassine Merabet'in evli olmadığı bilinmektedir. Son dönemde Cenk Torun ile arasında bir ilişki olduğu iddiaları gündeme gelse de, bu konuda herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Genç oyuncu, özel hayatını basından ve kamuoyundan uzak tutmayı tercih etmekte, kariyerine odaklanmaktadır.

Mahassine Merabet'in Boyu ve Kilosu Kaç?

Mahassine Merabet'in boyu 1.72 cm, kilosu ise 55 kg'dır. Modellik geçmişi sayesinde fiziksel görünümüyle de dikkat çekmektedir.

Mahassine Merabet Hakkında Merak Edilenler

Mahassine Merabet, Fas'ta doğmuş, kariyerine haber sunuculuğuyla başlamış ve Türkiye'de oyunculuk kariyerine devam eden genç bir isimdir. Esaret dizisindeki performansıyla büyük bir çıkış yakalamış olan oyuncu, son günlerde özel hayatıyla da gündeme gelmiştir. Cenk Torun ile ilgili çıkan iddialar ve Nevin Torun'un açtığı boşanma davası sonrası, Mahassine Merabet'in hayatı daha fazla merak edilmiştir. Ancak bu söylentilerin doğruluğu henüz kesinleşmiş değildir.

Kaynak: Haber Merkezi