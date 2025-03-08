MEDAŞ UYARIYOR | Aksaraylılar bu tarihlere dikkat! Elektrikler kesiliyor

MEDAŞ güncel listeyi paylaştı. Aksaray'ın bu ilçelerine bu tarihte elektrik verilmeyecek. Aksaray'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte Aksaray elektrik kesintileri...
MEDAŞ çalışmanın, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı enerji sağlanabilmesi adına gerçekleştirildiğini açıkladı.
Vatandaşların, belirtilen saat diliminde elektrik kullanımı konusunda dikkatli olmaları ve tedbirli olmaları önerildi.
İŞTE AKSARAY ELEKTRİK KESİNTİ LİSTESİ
AĞAÇÖREN
10.03.2025 09:00 - 10.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY AĞAÇÖREN KÜTÜKLÜ KÖYÜ
AKSARAY AĞAÇÖREN KÜTÜKLÜ KÖYÜ KÖY SOKAĞI2 Sokak
GÜLAĞAÇ
10.03.2025 11:00 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
AKSARAY GÜLAĞAÇ KIZILKAYA KÖYÜ, KÖYÜN KENDİSİ MEVKİİ 4 NOLU KÖY Sokak
GÜZELYURT
10.03.2025 11:00 - 10.03.2025 12:30 tarihleri arasında Abone Bağlama nedeni ile
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KAYAALTI MAHALLESİ ATATÜRK Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ MURAT TEKİZ Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, KÖPRÜBAŞI MAHALLESİ UZUNKAYA Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, YENİ MAHALLESİ MURAT TEKİZ Caddesi
AKSARAY GÜZELYURT SELİME BELDESİ, YENİ MAHALLESİ UZUNKAYA 1. KümeEvleri
AKSARAY GÜZELYURT UZUNKAYA KÖYÜ UZUNKAYA14 SOKAK Sokak
AKSARAY GÜZELYURT YAPRAKHİSAR KÖYÜ
ESKİL
09.03.2025 10:00 - 09.03.2025 12:00 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL İSTİKLAL MAHALLESİ ALAGÖZ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ 9 EYLÜL Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ ADALET Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ ALPARSLAN TÜRKEŞ Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ BUĞDAY Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ CENGİZ TOPEL Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ ÇIRAKLAR SOKAK Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ ÇİFTÇİ Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ DEMİRCİLER Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ EKİN DÜZÜ Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ HAMİT ÖZKÖK SOKAK Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ KARABAŞ Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ KARAFATMA Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ KIRLANĞIÇ Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ KONYA Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ KUBİLAY Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ MARANGOZ Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ MERAL Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ PR.DR.NECMETTİN ERBAKAN Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ SANAYİ Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ ŞAHİN Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ ŞEHİT RECEP BOZDAĞ Caddesi
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ TAMIRCILER SOKAK Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ TARLA Sokak
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ USTALAR SOKAK Sokak
09.03.2025 11:00 - 09.03.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ BAKALAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ DOYBALAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL AYDINLIK MAHALLESİ MUTLU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL BAŞARAN KÖYÜ
AKSARAY ESKİL BAYRAMDÜĞÜN KÖYÜ, BAYRAMDÜĞÜN KÜMESİ MEVKİİ
AKSARAY ESKİL FATİH MAHALLESİ KAPUTAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ BÜYÜK BOZCAMAHMUT KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ DOYBALAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ MUTLU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL GÜMÜŞDÜĞÜN KÖYÜ GÜMÜŞ DÜGÜN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL GÜNEŞLİ KÖYÜ, BEZİRCİ YAYLASI YAYLA EVLERİ
AKSARAY ESKİL GÜNEŞLİ KÖYÜ, DERE YAYLASI YAYLA EVLERİ
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ KÖŞK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ ORTAKUYU KümeEvleri
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ SICAK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ SIRATAŞ KümeEvleri
AKSARAY ESKİL HÜRRİYET MAHALLESİ TOPÇAKIL KümeEvleri
AKSARAY ESKİL MERKEZ MAHALLESİ ADALET Sokak
AKSARAY ESKİL YILDIRIM MAHALLESİ ARİFLER KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YILDIRIM MAHALLESİ BOZOĞLAN KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YILDIRIM MAHALLESİ BÜYÜK GÖZLÜK KümeEvleri
AKSARAY ESKİL YILDIRIM MAHALLESİ KÜÇÜK GÖZLÜK KümeEvleri
MERKEZ
09.03.2025 09:00 - 09.03.2025 17:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ 7533 Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ 7551 Sokak
AKSARAY MERKEZ CUMHURİYET MAHALLESİ 7553 Sokak
AKSARAY MERKEZ ÇAĞLAYAN KÖYÜ
AKSARAY MERKEZ SOMUNCU BABA MAHALLESİ 108 Caddesi
AKSARAY MERKEZ SOMUNCU BABA MAHALLESİ 13 Bulvarı
AKSARAY MERKEZ SOMUNCU BABA MAHALLESİ 6002 Sokak
AKSARAY MERKEZ SOMUNCU BABA MAHALLESİ 6046 Sokak
AKSARAY MERKEZ SOMUNCU BABA MAHALLESİ 6051 Sokak
AKSARAY MERKEZ SOMUNCU BABA MAHALLESİ 6052 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 124 Caddesi
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 15 / EKECİK Bulvarı
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 3 / MUHSİN YAZICIOĞLU Bulvarı
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7036 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7037 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7098 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7098 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7100 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7104 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7105 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7107 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7110 SOKAK Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7111 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7115 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7116 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7118 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7119 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7119 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7120 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7122 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7124 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7125 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7126 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7126 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7134 Sokak
AKSARAY MERKEZ YUNUS EMRE MAHALLESİ 7141 Sokak
09.03.2025 10:00 - 09.03.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 101 Caddesi
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1883 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1885 / NİĞBOLU Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1887 / ET BALIK Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 1889 Sokak
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 2 / KAPADOKYA Bulvarı
AKSARAY MERKEZ TACİN MAHALLESİ 5 / KONYA Bulvarı
09.03.2025 11:00 - 09.03.2025 12:00 tarihleri arasında Özel Elektrikçi Mühendis Çalışması nedeni ile
AKSARAY MERKEZ BOZCATEPE KÖYÜ
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi