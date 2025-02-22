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Piyasa dizisi nerede çekiliyor? Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa dizisi konusu

Piyasa dizisi nerede çekiliyor? Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa dizisi konusu
Piyasa dizisi 22 Şubat Cumartesi günü (bugün) ekranlara “merhaba“ diyecek. Diziye dair ayrıntıları ilk bölüm öncesi merak eden izleyiciler, Piyasa dizisi oyuncuları ve karakterlerini inceliyor. Peki, Piyasa dizisi oyuncuları kimler? Piyasa nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar...

Cumartesi akşamları yayımlanacak Piyasa dizisinin ayrıntıları belli oldu.

Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Serdar Gözelekli oturuyor. Peki, Piyasa dizisi oyuncuları kimler? İşte Piyasa oyuncuları.

PİYASA DİZİSİ KADROSU VE KARAKTERLERİ

Dizide Alp Navruz "Kenan", İlayda Alişan "Münevver" olarak izleyici karşısına çıkacak. Zuhal Olcay "Keriman", Fırat Altunmeşe "Adar", Yurdaer Okur "Şefik" karakterine hayat verecek. Dizide ayrıca, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Aydan Burhan, Asya Kasap, Halil Demir, Hilmi Ahıska ve Metehan Parıltı gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tanıtımları günlerdir paylaşılan Piyasa medya, magazin ve dizi dünyasındaki güç mücadelesini odağına alacak. Çekimleri Bursa'da başlayan Piyasa; aşk, ihanet ve güç mücadelesinin gölgesinde, sırlarla dolu hayatların kesiştiği bir dünyanın hikayesini anlatıyor.

MÜNEVVER'İN SANCILI DÖNÜŞÜMÜ

İlayda Alişan'ın hayat verdiği Münevver Çetin karakteri, ailesini içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için kendi mutluluğundan vazgeçer. Başörtülü olan Münevver'in hikayesi, küçük bir sahil kasabasında başlayıp, yaşadığı sürpriz gelişmelerle onu İstanbul'un ışıltılı dünyasına götürür.

YALNIZLIĞIN GÖLGESİNDE BİR YILDIZ!  

Alp Navruz'un hayat verdiği Kenan Akın, Türkiye'nin en parlak yıldızlarından biri olarak tanınmaktadır. Ancak, göz kamaştırıcı kariyerinin arkasında, yalnızlıkla ve kaçamadığı bağımlılıklarla mücadele eden bir adam vardır. Kenan, hem kendi bağımlılıklarından hem de ailesinin sakladığı karanlık sırlarla yüzleşmeye çalışırken, Münevver ile karşılaşır.

AHSEN GERÇEĞİ ARIYOR  

Ayça Bingöl'ün canlandırdığı Ahsen Çevik, gerçeği ortaya çıkarmak için mücadele eden cesur ve kararlı bir gazetecidir. Geçmişinde, üzerine gölge gibi düşen büyük bir travma barındıran Ahsen, gazetecilik kariyerinde cesur adımlar atarken, hikayenin merkezinde yer alarak haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bingöl, Ahsen karakterinin kendisini heyecanlandırdığını ifade ederken, bu karakterin güçlü ve zorlu yanlarını keşfetmeye hazırlanıyor.

GÜCÜN PERDE ARKASINDAKİ İSİM  

Yurdaer Okur'un canlandırdığı Şefik Arzen, televizyon ve medya dünyasında gizli güçleri yöneten, etkili bir isimdir. Şöhret ve gücün karmaşık döngüsü içinde, sektördeki profesyonelleri yanına çekmek için kirli işlerden çekinmeyen Şefik, her şeyin perde arkasında hakimiyet kurmaya çalışıyor.

(Berna Ata)

Kaynak: Haber Merkezi

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