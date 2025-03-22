Son dakika: Usta oyuncu Filiz Akın hayatını kaybetti
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Son dakika haberine göre; Türk sinemasına bir dönemine damgasını vurmuş isimlerden olan usta sanatçı Filiz Akın hayatını kaybetti.
Yeşilçam'ın "dört yapraklı yoncası" arasında yer alan ünlü oyuncu Filiz Akın hayatını kaybetti. 82 yaşında hayata veda eden usta sanatçının ölümü sanat dünyasını yasa boğdu.
BAKANLIK ACI HABERİ DUYURDU
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama; ''Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.'' ifadelerine yer verildi.
FİLİZ AKIN KİMDİR?
Filiz Akın veya doğum adıyla Suna Akın 2 Ocak 1943, Ankara doğumlu Türk sinema oyuncusu, yazar ve sunucudur. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası" olarak tasvir edilmekte ve Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş önemli kadın oyunculardan biri kabul edilmektedir.
Türk sinemasının "asil, modern, kentli ve zarif yüzü" olarak sinema tutkunlarının hayranlığını kazanan Filiz Akın, "beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı" gibi sıfatlarla da tanınmaktadır.
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