Unutkanlığa iyi gelen 9 gıda!

Unutkanlık, modern yaşamın stresli temposunda sıkça karşılaşılan bir sorun. Ancak beslenme alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerle hafızayı desteklemek mümkün. Diyetisyenler, unutkanlığa iyi gelen dokuz temel besini öneriyor.
Omega-3 Deposu Balık
Balık, içerdiği omega-3 yağ asitleriyle beyin sağlığını destekler. Somon, sardalya gibi yağlı balıklar özellikle hafıza güçlendirme açısından faydalıdır.
Antioksidan Zengini Yaban Mersini
Yaban mersini, antioksidan özellikleriyle beyin hücrelerini korur ve yaşlanmanın etkilerini azaltır. Günlük bir avuç tüketim öneriliyor.
Günlük Enerji Kaynağı: Kahve ve Bitter Çikolata
Kahve, içeriğindeki kafein sayesinde odaklanmayı artırırken, bitter çikolata flavonoidlerle beyin sağlığını olumlu etkiler. Ancak ölçülü tüketim şart!
Yeşil Çay ve Portakalın Gücü
Yeşil çay, hafızayı destekleyen L-theanine maddesiyle dikkat çekerken, portakal ise C vitaminiyle bağışıklığı güçlendirdiği gibi beyin fonksiyonlarını da destekler.
Yumurta, Brokoli ve Kabak Çekirdeği
Yumurta, kolin maddesiyle hafızayı desteklerken, brokoli ve kabak çekirdeği de içerdiği minerallerle beyin sağlığına katkı sağlar.
Unutkanlıkla mücadele etmek için sofralarınızı bu besinlerle zenginleştirmeye ne dersiniz?
(Berna Ata)
Kaynak: Haber Merkezi