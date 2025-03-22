Açık öğretim lisesi sınav giriş belgesi alma ekranı: AÖL sınav tarihleri ne zaman?
2. dönem açık öğretim sınavları, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde üç oturumda ve yüz yüze yapılacaktır. Sınav 81 il ve belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
AÖL sınavları bugün başladı. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL 2.dönem sınavları giriş belgelerine erişiim sağlamak istiyor.
Açık Lise 2. dönem sınavları 3 oturum halinde yapılacaktır. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecektir.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler, öğrenci ya da T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adresinden giriş yapmalıdır. Ardından fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilir.
AÖL SINAVLARI KAÇ SORU OLACAK?
Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde yapılacaktır. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.
Sınav her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşacak testler halinde gerçekleştirilecek. Her bir soru çoktan seçmeli 4 seçeneklere sahiptir.
AÖF SINAV TARİHLERİ
Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00'da, Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00'te, Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da yapılacaktır.
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