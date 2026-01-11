Ankara’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Ankara kar tatili için gözler Valilik’te!

Başkent Ankara'da, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski, "Ankara'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Kent genelinde özellikle yüksek kesimler, çevre ilçeler ve kırsal bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Ankara Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı, soğuk hava ve don uyarılarının ardından gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Çamlıdere, Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan ve Elmadağ gibi yüksek rakımlı ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. Ankara Valiliği, kar kalınlığı ve ulaşım koşullarını ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Ankara'da okullar tatil mi?

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Ankara Valiliği tarafından açıklanmış il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve ulaşımda risk oluşması halinde alınacak olası tatil kararı, Ankara Valiliği tarafından resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi