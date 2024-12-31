İlkokulda karne dönemi bitiyor: Milli Eğitim Bakanlığı uygulamanın başlangıç tarihini açıkladı
Eğitimde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda artık karne yerine gelişim raporu verileceğini açıkladı. Uygulamanın başlangıç tarihi de belli oldu. İlk gelişim raporu 17 Ocak’ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek. Gelişim raporu ilk kez 1. sınıf öğrencileri için hazırlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine gelişim raporu verileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için karne yerine, öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren gelişim raporu uygulamasına geçilecek.
Raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınacak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtılacak.
SOMUT ÖNERİLER SUNULACAK
Böylece velilere, çocukların kaydettiği ilerleme hakkında rehberlik sağlanacak.
Gelişim raporlarında öğrencilerin gelişimlerinin desteklenmesi için velilere somut öneriler de sunulacak.
İLK UYGULAMA NE ZAMAN?
İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin gelişim raporları ilk kez, 17 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatilinde verilecek.
Raporlar, e-Okul üzerinden de velilerin erişimine açılacak.
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