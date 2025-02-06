NEÜ Öğrencilerinin Projelerine Genç Kültür Kart Desteği
Konya Büyükşehir Belediyesinin üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetlere katılımını teşvik etmek amacıyla yürüttüğü Genç Kültür Kart sosyalleşme programı kapsamındaki proje destek programı başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre; Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) öğrencilerinin geliştirdiği 6 proje destek almaya hak kazandı.
Kültür ve Sanat, Yenilikçi Fikirler, Sağlıklı Yaşam ve Spor, Teknoloji ve Sosyal Medya, İklim, Çevre ve Sıfır Atık, Gönüllülük ve Kişisel Gelişim başlıklarında başvuruları alınan projeler arasından toplam 25 proje desteklenmeye değer bulundu.
NEÜ öğrencilerinin çeşitli alanlarda ürettiği projeler, Genç Kültür Kart Proje Destek Programı sayesinde hayata geçirilecek. Program, üniversite öğrencilerinin gelişimine katkı sağlarken Konya'da gençlerin daha aktif ve üretken olmalarına da fırsat tanıyor.
Program kapsamında NEÜ Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Topluluğu "Satranç ile Fakülte Daha Eğlenceli” projesiyle, NEÜ Sağlık, Sosyal Yaşam ve Kariyer Topluluğu "Hedef Bizden Atış Sizden” projesiyle, NEÜ Hukuki Araştırmalar ve Gelişim Topluluğu (HARGE) "Bir İHA İçin Kontrol Yüzeyleri Olmayan Pnömatik Tahrikli Kanat Tasarımı, Prototipi, Analitik ve Deneysel Hesaplamaları” projesiyle, NEÜ İnovatif Altılı Gençlik Grubu "Fakültemizdeki Nitelikli Atıkların Uzaklaştırılması” projesiyle, NEÜ Girişimcilik ve Kariyer Topluluğu, "Kariyer Günleri” ve "Konya'yı Tanıyorum” projeleriyle desteğe layık görüldü.
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