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EĞİTİM Haberleri

Okullarda ikinci dönem yarın başlıyor

Okullarda ikinci dönem yarın başlıyor
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak. İkinci dönemde ara tatili ise 31 Mart-4 Nisan arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 9 Eylül 2024'te dersbaşı yaptı.

Öğrenciler, 75 binden fazla okul ve 750 bine yakın derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 31 Mart-4 Nisan arasında yapacak.

Yarın başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.

Stres bozukluğuyla mücadelede rehberlik ve psikolojik danışma

MEB, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında okullarda ikinci dönemin başlamasıyla uygulanmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı.

Eylem planı kapsamında, uzman rehber öğretmen ve psikolojik danışmanlar aracılığıyla okullarda, öğrencilerin zorlayıcı yaşam olaylarına bağlı gelişebilecek travma sonrası stres bozukluklarıyla başa çıkabilmeleri için rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri yürütülecek.

İl ve ilçe psikososyal destek hizmetleri ekipleri, Bakanlık koordinasyonunda olmak üzere zorlayıcı yaşam olayları sonrası ailelere, çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacak.

Öğretmenlerin zorlayıcı yaşam olaylarının etkileriyle baş etme becerilerini güçlendirmek amacıyla Bakanlıkça hazırlanan "Zorlayıcı Yaşam Olayları Sonrası Öğretmen Psikoeğitim Programı" kapsamında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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