İşsizlik rakamları açıklandı: 12 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye’de işsizlik oranı, 2024’te bir önceki yıla göre 0,7 puan gerileyerek yüzde 8,7 ile son 12 yılın en düşük seviyesine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yıla ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2023'e kıyasla 151 bin kişi azalarak 3 milyon 113 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek yüzde 8,7 olarak kayıtlara geçti.

Böylece, işsizlik oranı son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Bu oran 2012'de yüzde 8,3 olmuştu.

İş Gücü İstatistikleri 2024" bülteni açıklandı

Buna göre, geçen yıl işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2024'te bir önceki yıla göre 1,1 puan azalarak yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 13,1, kadınlarda ise yüzde 22,3 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 988 bin kişi artarak 32 milyon 620 bin kişiye, istihdam oranı da 1,2 puan artışla yüzde 49,5'e çıktı. Söz konusu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 32,5 olarak belirlendi.

Geçen yıl 4 milyon 827 bin kişi tarım, 6 milyon 746 bin kişi sanayi, 2 milyon 162 bin kişi inşaat, 18 milyon 886 bin kişi hizmet sektörlerinde istihdam edildi. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı, tarımda 132 bin, sanayide 35 bin, inşaatta 165 bin, hizmet sektöründe 656 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 14,8'i tarım, yüzde 20,7'si sanayi, yüzde 6,6'sı inşaat, yüzde 57,9'u ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında hizmet ve inşaat sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan artarken sanayi sektörünün payı 0,5 puan azaldı, tarım sektörünün payı ise değişim göstermedi.

İş gücü, geçen yıl bir önceki yıla göre 837 bin artışla 35 milyon 733 bin kişi, iş gücüne katılım oranı 0,9 puan artarak yüzde 54,2 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 72, kadınlarda ise yüzde 36,8 olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, 2024'te bir önceki yıla göre 3,9 puan artarak yüzde 26,7'ye çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,1, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak gerçekleşti.

En yüksek istihdam oranı "Ardahan"da

Geçen yıl işsizlik oranı en yüksek iller yüzde 4 ile "Burdur" ve "Kastamonu" oldu. İşsizlik oranı en düşük bölge yüzde 18,3 ile "Hakkari" olarak kayıtlara geçti.

En yüksek istihdam oranı yüzde 60,6 ile "Ardahan"da gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 35,3 ile "Hakkari"de hesaplandı.

En yüksek iş gücüne katılma oranı yüzde 63,9 ile "Ardahan"da görüldü. En düşük iş gücüne katılma oranı ise yüzde 41,6 ile "Siirt"te kaydedildi.

Kaynak: AA