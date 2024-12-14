Anne ile çocuklarının öldüğü zehirlenme olayında 2 tutuklama
Hatay’ın İskenderun ilçesinde aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği zehirlenme olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan taşeron firma çalışanı Mustafa Sağıroğlu ve inşaat şantiye mühendisi Mehmet Ali Akyüz, tutuklandı.
Olay, 12 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Cebike Mahallesi'nde 3 ay önce yapımı tamamlanan konutlarda meydana geldi. G11 Blok'un 2'nci katındaki dairedeki Kökçü ailesinden haber alamayan yakınları, polise haber verdi.
Kapıyı açan olmayınca eve giren ekipler, Emrah (43), eşi Kader (35), çocukları Yiğit Efe (14), Elif Bilge (12) ve İsmail Ege Kökçü'yü (5) baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan aileden, Kader Kökçü ile çocukları İsmail Ege, Yiğit Efe ve Elif Bilge Kökçü, hayatını kaybetti.
Ekipler, gaz kaçağı şüphesiyle dairede incelemelerde bulunup, önlem aldı. Hastanede tedavisi süren baba Kökçü hayati tehlikesi atlatırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan taşeron firma çalışanı Mustafa Sağıroğlu ile inşaat şantiye mühendisi Mehmet Ali Akyüz 'Görevi ihmal' suçundan tutuklandı.
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