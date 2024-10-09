Hatay’da demir çelik fabrikasındaki yangın söndürüldü

Karşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının hurda bölümünde patlama oldu.
Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldi.
Yangın, fabrikanın yangın ekibince büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
Karşı Mahallesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının hurda bölümünde patlama oldu.
Patlamanın ardından fabrikadan dumanlar yükseldi.
Yangın, fabrikanın yangın ekibince büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA
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