Yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kartalkaya’daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısında gündemde pek çok önemli konu yer aldı.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin durumu, Suriye'deki yeni döneme ilişkin atılacak adımlar, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gelinen aşama ve ekonomik gelişmeler gibi başlıklar ele alındı.

Sona eren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

BOLU'DA ÖLENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

Bolu'dak, otel yanınında hayatını kaybeden kardeşlerimizin kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum..

Yaralanan kardeşlerimizden 17'si taburcu edildi. AFAD ve diğer birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yangının haberini alır almaz 4 bakanımız süratle Bolu'ya gönderdik. Yangına farklı kurumlarımızda 156 araç 458 personelle müdahale edilmiştir.

"BU FACİAYA SEBEP OLANLAR, HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için soruşturmalar başlatılmıştır. İlk etapta aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde bayraklarımız yarına çekilmiştir. Gün bir ve birlik olma günüdür. Tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini istiyorum.

Kaynak: Haber Merkezi