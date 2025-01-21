GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi

- Güncelleme Tarihi:

Yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kartalkaya’daki yangın faciası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısından sonra açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan kabine toplantısında gündemde pek çok önemli konu yer aldı.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda, Hamas ile İsrail arasında sağlanan ateşkesin durumu, Suriye'deki yeni döneme ilişkin atılacak adımlar, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda gelinen aşama ve ekonomik gelişmeler gibi başlıklar ele alındı.

Sona eren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

BOLU'DA ÖLENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

Bolu'dak, otel yanınında hayatını kaybeden kardeşlerimizin kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum..

Yaralanan kardeşlerimizden 17'si taburcu edildi. AFAD ve diğer birimlerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yangının haberini alır almaz 4 bakanımız süratle Bolu'ya gönderdik. Yangına farklı kurumlarımızda 156 araç 458 personelle müdahale edilmiştir.

"BU FACİAYA SEBEP OLANLAR, HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Yangının çıkış sebebi ve sorumluluğu olanları tespit etmek için soruşturmalar başlatılmıştır. İlk etapta aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir.

1 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde bayraklarımız yarına çekilmiştir. Gün bir ve birlik olma günüdür. Tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini istiyorum.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER