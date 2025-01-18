Başkan Altay Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tüm Konyalılar adına teşekkür etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresine katılan ve Konya Çevre Yolu’nun 2. Etabının açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Altay, “Son 22 yılda şehrimize 888 milyar liralık kamu yatırımı kazandırıldı. Ben Konya’ya olan sevgisini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza tüm Konyalı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan ve Konya Çevre Yolu'nun ikinci etap açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti İl Kongresi'nin büyük bir coşkuya sahne olduğunu ifade ederek, görevi devreden Hasan Angı'ya hizmetleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Altay, görevi devralan Fatih Özgökçen'e ve yeni yönetime hayırlı olmasını diledi.

"SON 22 YILDA KONYA'MIZA GÜNCEL RAKAMLA TOPLAM 888 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI KAZANDIRILDI”

Konya ile gönül bağı olduğunu her fırsatta vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en güzel şekilde ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Altay sözlerine şöyle devam etti:

"İl Kongresinin ardından açılışını Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Konya Çevre Yolu 2. Etabı, Konya tarihi açısından büyük önem taşıyor. Afyonkarahisar ve Aksaray yolları arasındaki 30 kilometrelik aks şehrimizin ulaşım altyapısına güç katacak. Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde; başta KOP Projesi, Yüksek Hızlı Tren, Mavi Tünel, Şehir Hastanesi, çevre yollarımız, Yeni Sanayi Sitesi, Bilim Merkezi, yeni stadyumumuz, Millet Bahçeleri, sosyal konutlarımız, spor tesislerimiz gibi onlarca eser bu dönemde Konyalıların hizmetine sunuldu. Son 22 yılda şehrimize güncel rakamla toplam 888 milyar liralık kamu yatırımı kazandırıldı. Ben Konya'ya olan sevgisini ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza tüm Konyalı hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Konya; Selçuklu ile yanan kutlu ocağın sönmez kandilidir. Hz. Mevlana'nın, Şems-i Tebrizi'nin gönül dergâhıdır. Konya'nın vefası, kardeşliği daimidir.”

BAŞKAN ALTAY KONYA'YA HER ZAMAN DESTEK VEREN BAKANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Konya Çevre Yolu'nun 3. Etabı ve 11 ayrı kara yolu projesinin hayata geçirileceğinin müjdesini de verdiğini kaydeden Başkan Altay, "Hizmetlerimizin tamamında desteğini bizden esirgemeyen başta Konyalı bakanlarımız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat'a ve Konya'nın ulaşım sorunlarını çözmek için bizimle birlikte çok büyük gayret gösteren, artık hemşehrimiz olarak gördüğümüz, değerli Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, genel başkan yardımcılarımıza, değerli il başkanımıza ve tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

(Sibel Elmas)