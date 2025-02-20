Başkan Bayındır’dan vatandaşlara “duyarlı olun’’ çağrısı! Beyşehir’de ekipler sahada

Konya'da Beyşehir ilçe merkezinde ve mahalle aralarında kapsamlı temizlik çalışması yürütülüyor.

Vatandaşlara çağrı!

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ilçenin temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, vatandaşlara da çevre temizliği konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.

Başkan Bayındır, yaptığı açıklamada, "Tertemiz bir Beyşehir için ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Ancak bu sürecin sürdürülebilir olması için hemşehrilerimizin de çevreye karşı sorumlu davranması büyük önem taşıyor” dedi.

Ekipler sahada!

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, parklar, caddeler, sokaklar ve boş arazilerde kapsamlı temizlik çalışmaları yaparken, çöp konteynerleri de düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Parklar ve yeşil alanlardaki temizlik çalışmalarına Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi