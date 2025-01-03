Başkan Pekyatırmacı vatandaşların kandil bereketine ortak oldu

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Regaip Kandili dolayısıyla Selçuklu Merkez Camii’nde düzenlenen kandil programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu'da kandil geleneği sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Merkez Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programında vatandaşlarla bir araya gelerek onların kandil coşkusuna ortak oldu. Başkan Pekyatırmacı namazın ardından vatandaşların kandilini tebrik etti.

Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti.

"Hemşehrilerimizle birlikte Regaip Kandili bereketine ortak olduk"

Böyle mübarek gecelerin tüm duaların kabul olmasına vesile olan manevi iklimler olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Belediye olarak devam ettirdiğimiz ve hemşehrilerimizle gönül birliği yaptığımız kandil buluşmaları geleneğimizi sürdürüyoruz. Selçuklu'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren ve hemşehrilerimizle hasbihal ettiğimiz bu programlarımız ortak akılla Selçuklu'yu geleceğe taşımamıza da vesile oluyor. Bu minvalde Selçuklu Merkez Camimizde tüm hemşehrilerimizle birlikte dua ettik ve edilen güzel dualara amin dedik. Yine bu manevi gecede İsrail'in zulmüne maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz için de dua ettik. İnşallah tez zamanda bu insanlık trajedisinin de sona ermesini temenni ediyoruz. Rabbim ülkemize ve İslam alemine birlik, beraberlik ve huzur versin. Kıldığımız namazları ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah" ifadelerini kullandı.