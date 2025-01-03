GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Başkan Pekyatırmacı vatandaşların kandil bereketine ortak oldu

Selman Kaya
Muhabir
Başkan Pekyatırmacı vatandaşların kandil bereketine ortak oldu
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Regaip Kandili dolayısıyla Selçuklu Merkez Camii’nde düzenlenen kandil programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu'da kandil geleneği sürüyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Merkez Camii'nde düzenlenen Regaip Kandili programında vatandaşlarla bir araya gelerek onların kandil coşkusuna ortak oldu. Başkan Pekyatırmacı namazın ardından vatandaşların kandilini tebrik etti.

Başkan Pekyatırmacı'ya AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı da eşlik etti.

"Hemşehrilerimizle birlikte Regaip Kandili bereketine ortak olduk"

Böyle mübarek gecelerin tüm duaların kabul olmasına vesile olan manevi iklimler olduğuna vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: "Belediye olarak devam ettirdiğimiz ve hemşehrilerimizle gönül birliği yaptığımız kandil buluşmaları geleneğimizi sürdürüyoruz. Selçuklu'nun birlik ve beraberliğini pekiştiren ve hemşehrilerimizle hasbihal ettiğimiz bu programlarımız ortak akılla Selçuklu'yu geleceğe taşımamıza da vesile oluyor. Bu minvalde Selçuklu Merkez Camimizde tüm hemşehrilerimizle birlikte dua ettik ve edilen güzel dualara amin dedik. Yine bu manevi gecede İsrail'in zulmüne maruz kalan Gazzeli kardeşlerimiz için de dua ettik. İnşallah tez zamanda bu insanlık trajedisinin de sona ermesini temenni ediyoruz. Rabbim ülkemize ve İslam alemine birlik, beraberlik ve huzur versin. Kıldığımız namazları ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER