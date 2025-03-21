Beyşehir Gölü’nde su ürünleri denetimleri aralıksız sürüyor

Beyşehir Gölü'nde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında avlak sahası kontrolleri, perakende satış noktalarına yönelik denetimler ve yol kontrolleri hız kesmeden devam ediyor.
Denetimler devam edecek
Yetkililer, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında süren Beyşehir Gölü su ürünleri av yasağına uyulmasının, sürdürülebilir balıkçılık ve ekosistemin korunması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Balık popülasyonunun sürdürülebilirliği için yapılan denetimlerin aralıksız süreceği belirtilirken, vatandaşlardan da yasağa uymaları konusunda duyarlılık bekleniyor.
Konya su ürünleri av yasağı
Konya il sınırları içerisinde su ürünlerinin neslinin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da av yasağı dönemi başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan 6/1 No'lu Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen ve 6/2 No'lu Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğler gereği, 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında ticari ve amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yasaklandı.
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