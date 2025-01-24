Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konya’da tarımsal üretimde genç girişimcileri destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Konya’da tarımsal üretimde genç girişimcilik, kooperatifleşme ve araştırma altyapısı destekleyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen KOP Eylem Planı Bilgilendirme Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeden ibaret olmadığını, sosyal yapımı güçlendirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlanan büyümenin iyileşmenin toplumun tüm kesimlerine, ülkenin tüm bölgelerine yayılması son derece kıymetli olduğunu belirtti. Yılmaz, Konya Ovası Projesi (KOP) ya da GAP gibi dev yatırımlar hem bu bölgelerin potansiyelini hareket ettirebilmekte, tarım ve su yönetiminde yeni bir seviyeye yakalanmasını sağlamakta hem de yerel kalkınmaya güç ve katkı vermediğini aktardı.

Yılmaz, her fırsatta iş dünyası başta olmak üzere toplumun çeşitli kesimleriyle istişareler gerçekleştirerek politikalarını hayata geçirdiklerini bildirdi.

Orta Anadolu'da savunma sanayinin ciddi bir hamle yaptığını gördüklerini ifade eden Yılmaz, "Savunma sanayisi sadece ülkemizin güvenliği açısından değil, aynı zamanda refahı açısından da çok önemlidir. Geçen sene 7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu sene hedefimiz 8 milyar doları aşmak. Bu gelişim Konya'nın girişimcilik ruhunu gösterdiği gibi modern milletin tesisleriyle nitelikli iş birleştirerek neler ortaya koyacağını ispatlıyor. Daha iyi nasıl yaparız diye planlamalar yapıyoruz. KOP eylem planımızda bunun bir neticesi” ifadelerini kullandı.

KOP eylem planına değinen Yılmaz, "Hangi illeri kapsıyor bölgemiz? Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Kırıkkale, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir illerimizden oluşuyor. Sekiz ilimizden oluşan büyük bir bölgeden bahsediyoruz. Başlangıçta biraz daha dar bir tarımı vardı, kopuk. Daha az sayıda il vardı. Ve sadece tarım sektörüne odaklı bir programdı. Şimdi hem il sayısı itibarıyla hem de sektör çeşitliliği itibarıyla çok daha kapsamlı hale gelmiş. En baktığımız zaman az önce sergide de gördük. Sultan Abdülhamit dönemine kadar uzanan köklü bir proje. Proje tarihi köklerinde olan bir proje. Çok şükür burada çok önemli tarihi hamleler yapmak da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bizlere nasip oldu. Nitekim 2003, 2024 döneminde KOP Bölgesinde 575 milyar liralık kamu yatırımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

2004 yılında bölgenin ihracatı sadece 396 milyon dolar iken 2024 yılında kasım ayı itibariyle 4,6 milyar dolara yükseldiğinin bilgisini veren Yılmaz, "Faaliyet bazında baktığınızda bu daha yüksek 6.3 milyar dolarlık bir ihracat görüyoruz. Aynı dönemde ülkemizin ihracatı 3 buçuk kat artarken KOP bölgesinin ihracatı 11 kat civarında artmıştır. Bu da bölgenin dinamizmini ortaya koyuyor. Nitekim 2003 yılından bu yana KOP illerine toplamda güncel değerle 264 liralık tarımsal destek verilmiştir. Ülkemizin en önemli tarımcılar üretim merkezlerinden biri olan KOP bölgesinde 2023 yılında 2002 yılına göre sebze ve meyve üretimi on kat, tarımlar ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi 3 kat artmıştır. Bölgenin küçük baş hayvan varlığı 2023 yılında 2002 yılına göre yaklaşık iki kat artış göstermiş. Böylece ülke içindeki payı yüzde 10.3'den yüzde 12'ye yükselmiştir. Benzer şekilde 2004 yılında Türkiye'deki büyükbaş hayvan varlığının yüzde 8 bölgedeyken bugün bu oran yüzde 13 civarına yükselmiştir” şeklinde konuştu.

Bölgede yine 1 buçuk milyon hektar gibi çok geniş bir alanda toplulaştırma çalışmalarının yapıldığını aktaran Yılmaz, "Bununla birlikte birçok göstergenin iyileştiğini görüyoruz. Üniversitelerimize baktığınızda eğitime baktığınızda 2002'de sadece 3 üniversite varken bölgemizde günümüzde 3'ü vakıf olmak üzere toplam 13 üniversiteye ulaşmış durumdayız. Sağlık hizmetleri altyapısı güçlenmiş 2002'de 87 olan hastane sayısı bugün 108 yükselmiş yatak sayısı neredeyse iki katına çıkmış hastane yatak sayısı niteliğine çok büyük oranda dönüşmüştür. Bölgemizde 2002'de sadece 448 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu yaklaşık 5 kat artarak 2 bin 861 kilometreye çıkmıştır. 2002 yılında bölgede otoyol bulunmazken bugün 302 kilometre otoyol olan bir bölgeden bahsediyoruz. Demiryolu yatırımlarında da tarihi gelişmeler kaydedilmiştir. Bölgeye 2002 yılından bugüne kadar bin 73 kilometre hızlı ve yüksek hızlı trenler için demiryolu hattı inşa edilmiştir. Ankara Konya yüksek hızlı tren, Konya Karaman hızlı tren ve Ankara Kırıkkale, Yozgat, Sivas yüksek hızlı tren hatlarını içeren bu hat uzunluğu ülkemizdeki hızlı ve yüksek hızlı demiryolu hattının yaklaşık yarışını oluşturmaktır. Havayolu taşımacılığında da yine önemli artışlar var” dedi.

"2024-2028 dönemi için eylem planı kapsamında 166 projeye 350 milyar TL civarında bir kaynak öngörüyoruz”

Bugüne kadar yapılan yatırımların önümüzdeki dönemde yapacakları yeni yatırımların daha etkili olmasını sağlayacak sağlam bir zemin sağlam bir altyapı oluşturduğunu belirten Yılmaz, "Yeni KOP eylem planımız da gelecek dönemde bölgede yapılacak yatırımlarımız için bir mihenk noktası olacaktır. 2024-2028 dönemi için eylem planı kapsamında 166 projeye 350 milyar TL civarında bir kaynak öngörüyoruz. Bölgede yapılacak toplam yatırım tutarı değil. Sadece bu eylem planımız kapsamında ele aldığımız projelerin tutarından bahsediyorum. Bu da bölgemize, bölgedeki yatırımlara büyük bir ivme katacak” ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu yılın sonuna geldiğinde yine enflasyonu konuşacağız”

Özellikle enflasyonla mücadelede gıda arzının arttırılmasına büyük önem verdiklerinin vurgulayan Yılmaz, "Artan gıda arzı hem insanımızın daha sağlıklı, daha uygun maliyetle bu imkanla erişmesini sağlayacak hem de makro ekonomik istikrarımıza enflasyonu düşürme etkisiyle katkıda bulunacak. Bu arada şunu da ifade edeyim. Bu mücadelemizi de başarıyla sürdürüyoruz. Geçen yılın Haziran ayından itibaren başlayan dezenflasyon sürecimizin bu yıl da devam edeceğini öngörüyoruz. Her geçen ay hedeflerimize daha çok yaklaşacağız. İnşallah Türkiye bu yılın sonuna geldiğinde yine enflasyonu konuşacağız ama bugünkü kadar artık konuşmayacağız. Çok daha makul bu seviyelerde bir enflasyonla bu yılı kapatacağız. 2026 ve 2027 yılı perspektifinde ise tek haneli rakamlara yeniden ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bölgenin su meselesine dikkat çeken Yılmaz, "Tarımı çok daha akıcı hale getirmemiz lazım. Su varlığıyla bitki deseni arasındaki uyumu güçlendirmemiz lazım. Bunları yapmazsak geleceğimizi çiftçilerimizin geleceğini riske atmış oluruz. Bunu elbette çiftçilerimizin gelirini düşürmeden onlara alternatifler sunarak onların bu geçiş süreçlerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan bir yaklaşımda gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Bu bölgede ulaşıma çok büyük yatırımlar yapıldığını aktaran Yılmaz, "Bugün geldiğimiz noktada en önemli önceliğimiz makro politikalarımız açısından da üretim alanlarıyla pazarları buluşturan lojistik maliyetlerini aşağıya çeken böylece sanayinin rekabet gücünü arttıran yatırımlar. Özellikle demir yolu yatırımı. Bu çerçevede de Karadeniz'den Samsun'dan başlayıp Mersin'e kadar bir hat çektiğimizde Orta Anadolu'dan Mersin Limanı'nı buluşturan hatları çok önemli görüyoruz. Buradaki sanayi potansiyeli ve turizm potansiyeliyle Akdeniz'i mutlaka birleştirmemiz lazım. Adım adım da bunu hayata geçiriyoruz. 12. Planımızda da bu konuyla ilgili tedbirler var. Ulaştırmalara atacağımız bu adımlar KOP eylem planının da hayata geçmesi bakımından daha etkili olması bakımından son derece kıymetli bunu da ifade etmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.

"1 trilyon 260 milyar dolara ulaşan millî geliriyle, sanayisinin öncülüğünde 36 milyar dolardan, 262 milyar dolara yükselen ihracatıyla, artık emsal teşkil eden bir ülke konumundayız.”

Burada bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına, son 22 yılda önemli kazanımlar elde etmiş bir ülke olarak eriştik. 1 trilyon 260 milyar dolara ulaşan millî geliriyle, sanayisinin öncülüğünde 36 milyar dolardan, 262 milyar dolara yükselen ihracatıyla, artık emsal teşkil eden bir ülke konumundayız. Bu kazanımlar, ülkemiz için alın teriyle, akıl teriyle, vizyoner bakış açısıyla çalışarak, sürekli program ve proje üretip uygulayan bir irade ve anlayış sayesinde gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğinde, başarı hikayemizin her satırını büyük bir gayret, azim ve kararlılık ile yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Daha büyük, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefine, topyekûn bir kalkınma seferberliğiyle yürüyoruz. İl il, bölge bölge ülke sathında öz kaynaklarımızı kendine münhasır şekilde hayata geçiriyoruz. Yerel kalkınmayı destekleyen projeler ve yatırımlarla; refahın yurdumuzun dört bir yanında dengeli şekilde yayılmasını sağlayacak işlere imza atıyoruz” diye konuştu.

Tarih boyunca pek çok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış, doğu-batı ve kuzey-güney akslarının geçiş noktasında, Anadolu'nun kalbinde yer alan KOP Bölgesini de son 22 yılda yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla buluşturduklarını belirten Kacır, "Bu dönemde; Bölgemizde yer alan illerimizde 18 yeni OSB kurduk. OSB'lerimizde 104 binden fazla ilave istihdam sağladık. Yatırım teşvik sistemimizle; 893 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 192 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olacak 9 bin 819 yatırımı destekledik. Bölgemizin katma değerli üretim ve inovasyon altyapısının tesis edilmesinde önemli rol üstlenen; 8 teknopark, 31 Ar-Ge merkezi ve 1 tasarım merkezi kurduk. Attığımız tüm bu adımların neticesinde KOP illerimizin ihracatı 225 milyon dolardan 5 milyar dolara ulaştı. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz de bölgenin çok boyutlu ve entegre kalkınmasını destekleyecek projeleri hayata geçirdi. Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle son 12 yılda su kaynaklarının verimli kullanımından kırsal kalkınmaya, yeşil dönüşümden beşeri kapasitenin ve turizm altyapısının geliştirilmesine kadar farklı alanlarda 1.942 projeye yaklaşık 15,3 milyar lira tutarında ödenek tahsis ettik. Ülkemizdeki işlenebilir tarım arazisinin yüzde 21,5'ine sahip KOP Bölgemiz, en önemli tarımsal üretim merkezlerimizden biri konumunda bulunuyor. Ne var ki ülkemizin kullanılabilir su potansiyelinin yalnızca yüzde 7,7'si bu bölgemize ait. Bu sebeple suyun her damlasını koruyarak toprağı yüksek verimle buluşturmak bölgemiz adına hayati önem taşıyor. KOP Bölge Kalkınma İdaremiz tarafından yürütülen ‘Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı' ile; mevcutta sulama yapılan 949 bin 200 dekar alanda su israfına sebep olan eski ve açık kanallarını modern sulama tesislerine dönüşümünü sağladık. Böylelikle yılda yaklaşık 264 milyon ton su tasarrufu sağladık. 405 bin 760 dekar yeni alanı sulu tarıma kazandırdık. Bu yıl, 7 bin 450 dekar alanı daha kapalı sulama sistemine dönüştüreceğiz” şeklinde konuştu.

KOP Bölgesi Turizm Master Planı ile bölgenin turizm alanında da potansiyelini harekete geçirmek ve sektörde sürdürülebilir bir ivme yakalamak için çalışmalarını tamamladıklarını söyleyen Kacır, "Kırsalda enerji verimliliğini sağlamak amacıyla Yer Altı Suyunda Su ve Enerji Verimliliği Projesini hayata geçirdik. Bölgelerimizde elde edilen bu kazanımları daha ileriye taşımak amacıyla, bölgesel gelişmede temel kılavuzumuz olan yeni Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizde her bir ilimize özgü kalkınma reçeteleri oluşturduk. Konya'yı, stratejimizde ihracat hacmiyle, Ar-Ge inovasyon kabiliyetleriyle, ülkemizin kalkınmasında önemli pay sahibi illerimizin yer aldığı rekabetçi iller kategorisinde konumlandırdık. Şehrimizde orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretim altyapısının geliştirilmesini temel hedef olarak belirledik. Bu kapsamda, Konya'da savunma sanayi ve havacılık sektörlerindeki üretim altyapısının AR-GE, tasarım, yenilik, teknoloji odaklı girişimcilik ve markalaşma faaliyetleriyle geliştirilmesi önceliğimiz olacaktır. Bununla birlikte, Konya'da tarımsal üretimde genç girişimcilik, kooperatifleşme ve araştırma altyapısı destekleyeceğiz. Dijital teknolojilerin ve akıllı tarım uygulamalarının kullanımını yaygınlaştırarak tarımsal üretimde katma değeri yükselteceğiz” dedi.

"KOP Eylem Planı kapsamında, beş yıllık dönemde 166 projeye 350,7 milyar lira kaynak aktarmayı öngörüyoruz”

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejimizle uyumlu olarak KOP Bölgesi'ne yeni bir ivme kazandıracak ve mevcut kazanımlarımızı daha da ileriye taşıyacak projeleri içeren 2024-2028 KOP Eylem Planımızı tüm paydaşlarımızın katkılarıyla hazırladıklarını bilgisini veren Kacır, "Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacak ve kırsal kalkınmayı hızlandıracak planımızın hazırlık sürecinde öncelikli 4 dönüşüm programı oluşturduk. Bunlardan ilki 39,4 milyar lira bütçe ile gerçekleştirmeyi planladığımız Su Kaynaklarının Etkin Yönetimi Programı. Program doğrultusunda KOP Bölgesindeki su kaynaklarının verimli kullanımı ve sulu tarım alanlarının payının artırılması amacıyla hayata geçireceğimiz projelerle hedeflerimiz; 2028'de bölgede sulanan alanı 1 milyon 676 bin 275 hektara, rehabilite edilen alanı 883 bin hektara çıkartmak ve yer altı su seviyesi düşüşünü durdurmaktır. 6 milyar liralık bütçeye sahip Tarımda Verimlilik Artışı Programıyla; arazi toplulaştırması yapılacak alanı 1 milyon 647 bin hektara, bölgenin bitkisel üretim değerinin Türkiye içerisindeki payını yüzde 15,5'e, küçükbaş hayvan sayısını 7 milyon 500 bine yükselteceğiz. Tarımsal ve Tarıma Dayalı Sanayinin Güçlendirilmesi Programı ile; KOP Bölgesi'nde tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirerek katma değerli üretimi artırmayı, tarım makinaları ile tarımsal ürün ve mamul ihracatını yükseltmeyi hedefliyoruz. Söz konusu çalışmalar için 899 milyon lira bütçe öngörüyoruz. 11,6 milyar lira bütçeli Kırsalda Dengeli Kalkınma Programı ile de bölge kırsalında entegre kırsal kalkınma projeleri ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar ile başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler uygulayacağız. Program kapsamında devreye alacağımız projeler ile özellikle çalışma çağındaki kırsal nüfusu yerinde tutmayı hedefliyoruz. Genel çerçevesini ifade ettiğimiz KOP Eylem Planı kapsamında, beş yıllık dönemde 166 projeye 350,7 milyar lira kaynak aktarmayı öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA