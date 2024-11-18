Dünya İslam Alimleri Birliği Başkanı Ali Muhyiddin Karadaği Konya’da

Katar merkezli Dünya İslam Alimleri Birliğinin Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin Karadaği, “Açık ve net bir şekilde Aksa Tufanı yapılması gereken bir husustu.“ dedi.

Karadaği, Taş Bina Kültür Sanat Merkezi'nde, Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Konya Okulu'nun ev sahipliğinde düzenlenen konferansta, "Ümmetin güncel problemleri ve Müslümanlara düşen vazifeler" konulu bir konferans verdi.



İsrail saldırılarına değinen Karadaği, şöyle konuştu:



"Aksa Tufanı şeri açıdan da yapılması gereken bir şeydi. Bu meseleyle alakalı olarak kafamızın karışık olmaması gerekiyor. Açık ve net bir şekilde Aksa Tufanı yapılması gereken bir husustu. Gazze işgal altındaydı ve şeri anlamda işgal altında olan bir yere insanların toplu bir şekilde seferber olmaları gerekiyor. Belki hikmetini şimdi anlayamayabiliriz. Gelecekte ortaya çıkacaktır ve çıkan hususlarda var. Aksa Tufanı çok yerinde bir karardı ve İsrail'i rezil etti. Dünyanın gözü önünde kötü bir duruma düştüler. Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da halklar Yahudi taraftarıyken artık pek çoğu Yahudilerden nefret etmeye başladı, bu bile kendi başına büyük bir zaferdir."

Dünyadaki yoksulların büyük kısmının İslam coğrafyasında yoksulluk sınırının altında yaşayan Müslümanlardan oluştuğunu söyleyen Karadaği, bu sorunun zekat sistemiyle çözüleceğini anlattı.



Karadaği, "Muhasebe uzmanlarından oluşan bir heyet kurdum. İslam ülkelerindeki şirketlerin borsadaki şirketlerdeki paylarının değerini hesaplayarak, Müslümanların vermeleri gereken zekat miktarının 400 milyar dolar civarında olduğunu tespit ettik. Bu miktar toplanır fakirlere dağıtılırsa fakir kalır mı? Elbette ki kalmaz." dedi.

Kaynak: AA