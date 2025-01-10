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Eğitim Bir-Sen’den ANMEG’e ziyaret!

Selman Kaya
Muhabir

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Eğitim Bir-Sen’den ANMEG’e ziyaret!
Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ANMEG’i ziyaret etti.

Memur-Sen Konya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, Başkan Yardımcıları Aziz Anik ve Vedat Ay ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Anadolu Medya Grup Vakfı'nı (ANMEG) ziyaret etti.

Sendika yöneticilerini Anadolu Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer ağırladı. 

Ziyarette basın çalışanlarının gününü tebrik eden Başkan Nazif Karlıer şu ifadeleri kullandı. 

"Basın emekçileri, mesai kavramı gözetmeden en zor şartlarda bile toplumu bilgilendirmek için gayret gösteriyor. İşte o emekçi kuruluşların başında Anadolu Medya Grup çatısı altında yayın yapan şehrimizin güçlü sesi KONTV geliyor. Sizler, tüm yayın ve yayım yapan kurumlarınızla birlikte her daim sendikamızın hak arayışlarında sesi oldunuz. Bütün zorluklara ve zorlu koşullara rağmen görevini başarılı bir şekilde layıkıyla yerine getiren tüm çalışanlarınızı Eğitim Bir-Sen ailesi olarak tebrik ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren, toplum yararını gözeten basın çalışanlarımızın "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum” 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anadolu Medya Grup Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, ANMEG Vakfı'nın Türkiye'nin ilk ve tek medya vakfı olduğunu hatırlatarak, çalışmalarının temel sloganının Yasin Suresi'nin 17. ayeti olan "Bizim görevimiz açıkça duyurmaktan ibarettir” ilkesine dayandığını söyledi. Özer, vakfın yayın organları olan televizyon, gazete, internet medyası ve radyo aracılığıyla halkı doğru bilgilendirmeye çalıştıklarını ve 30 yılı aşkın süredir bu çizgiden sapmadıklarını vurguladı.

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