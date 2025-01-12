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Eski Konya milletvekili hayatını kaybetti! Meclis’te cenaze töreni düzenlendi

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Eski Konya milletvekili hayatını kaybetti! Meclis’te cenaze töreni düzenlendi
Hayatını kaybeden 13. Dönem Konya Milletvekili Mehmet Nazif Kurucu için Meclis’te cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kurucu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM İdare Amiri ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ile milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis personeli katıldı.

Törende, Kurucu'nun öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi. Törene katılanlar Kurucu'nun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Kurucu'nun cenazesi Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara'daki Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1931'de Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğan Kurucu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Çameli ve Çay kaymakamlıkları görevlerini yürüten Kurucu, 13. Dönem Konya Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

 

Kaynak: AA

  • #Cenaze töreni #Mehmet Nazif Kurucu #TBMM

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