Hasan Kılca; “2025 yılında da faize bulaşmadan borçlanmadan ilçemize hizmet edeceğiz”

Karatay Belediye Meclisi’nin 2025 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı. 2024 yılının genel bir değerlendirmesinin yanı sıra yeni dönemde yapılacak çalışmalarının da ele alındığı toplantıda konuşan Başkan Hasan Kılca; “2024 yılında planladığımız işlerimizi borçsuz bir şekilde tamamladık. 2025 yılında da borçsuz bir şekilde yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz ” dedi.

2025 yılı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk oturumunda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; "2025 yılı hepimiz için Konya'mız Karatay'ımız için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2024 yılında hep birlikte ilçemize ve şehrimize hizmet ettik. 2025 yılında da Konya'mızın Karatay'ımızın geleceğine burada sizlerle birlikte şekil veriyoruz ” ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA DA FAİZE BULAŞMADAN İLÇEMİZE HİZMET GÖTÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Belediyecilik hizmetlerinde önemli işlere imza attıklarını vurgulayan Hasan Kılca,

"2024 yılında planladığımız gibi işlerimizi tamamladık. Her şeyden önemlisi borçsuz bir şekilde borçlanmadan işlerimizi yaptık. 2025 yılında da bütçemizi artı olarak aktardık. Burada siz değerli meclis üyelerimizin de emekleri var. Yine sizlerin destekleri ile 2025 yılında da faize bulaşmadan borçlanmadan, mali disiplinimize riayet ederek mali disiplinimizden taviz vermeden ilçemize vatandaşlarımıza hizmet götürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Karatay'a alt yapıdan üst yapıya, eğitim sağlık spor alanlarından daha birçok sosyal ve kültürel projelerin 2025 yılında da yapılacağını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca;

"2024 yılında yapmış olduğumuz birçok hizmeti bu yılda yapmayı planlıyoruz. 2025 yılında da yine ilçemize ciddi yatırımlarımız olacak. Amacımız şehrimizin yaşanabilir bir yapıyla, parklarıyla, eğitim sağlık spor alanlarıyla, öne çıkmasını hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılında da Karatay'ımızın hak ettiği yatırımları getirmeye hak ettiği belediyecilik hizmetlerini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Hasan Kılca'nın konuşmasının ardından Karatay Belediyesi 2025 yılı Olağan Meclis Toplantısı'nın ilk oturumu Meclis Denetim Komisyonu Üyelerinin seçimi ve diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.



(Selman Kaya)