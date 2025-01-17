İlk kez Konya’da yapıldı! Devasa Türk Bayrağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi, 10 bin kişilik Konya Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Kongrede tavana yerleştirilen dev Türk bayrağı dikkat çekti. Türkiye’de ilk kez bu boyutta uygulanan bayrağın anlamı ise merak konusu oldu. İşte devasa bayrağın anlamı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Konya 8. Olağan İl Kongresi, 10 bin kişilik Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede tavanı süsleyen dev Türk bayrağı büyük ilgi gördü. Türkiye'de ilk kez bu boyutta tasarlanan bayrak, anlamı ve görselliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'de ilk! Kongre salonunun tavanına yerleştirilen dev Türk bayrağı süslemesi, kongreye katılan partililer ve davetliler tarafından hayranlıkla karşılandı. Türkiye'de bu boyutta ilk defa uygulanan görsel, güçlü bir mesajla tasarlandı. "Başımızın üzerinde yerin var” mesajı verildi Katılımcılar, kongre salonuna girdiklerinde kendilerini devasa Türk bayrağının gölgesinde buldu. Al bayrağın etkileyici duruşu, "Başımızın üzerinde yerin var” mesajını güçlü bir şekilde hissettirdi. Kongreye gelenler al bayrağın gölgesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Partililer ise devasa bayrak görselinin kendilerini büyülediğini ifade etti. Kaynak: Haber Merkezi

#Konya #Türk Bayrağı

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