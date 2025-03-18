İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları Konya’da protesto edildi

Kültürpark'ta bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi.
Kaynak: AA
Kültürpark'ta bir araya gelen grup, Filistin bayrakları taşıdı ve tekbir getirdi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeliler için dua edildi.
Kaynak: AA
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