Karatay Belediyesi’nden tarihinin en büyük projesi! Büyük yatırım çok kompleksi olacak

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi’nin en büyük bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi’nin yapım çalışmalarını inceledi. Yaklaşık 26 bin metrekarelik bir alanda yükselen Spor Merkezi, tamamlandığında bölgenin en önemli spor tesislerinden biri olacak. Gençlerin iyi bir şekilde yetişmesi için gayret ettiklerini söyleyen Hasan Kılca; “Tüm çabamız gençlerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak” dedi.

Spordan eğitim-öğretime, kültürden-sanata kadar her alanda gençlere ve çocuklara sayısız yatırım ve hizmet sunan Karatay Belediyesi gençlerin geleceğe donanımlı ve kaliteli hazırlanmaları için her türlü altyapı imkanını sunuyor. Bu kapsamda ilçeye kazandırılacak olan Karatay Spor Merkezi'nin yapımı hızlı bir şekilde devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye tarihinin en büyük bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi'nin inşaat çalışmalarında incelemelerde bulundu. Başkan Hasan Kılca, modern spor kompleksinin detayları hakkında, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

MERKEZ GENÇLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Karatay Spor Merkezi'nin ilçenin spor altyapısını güçlendirecek önemli bir tesis olduğunu aktaran Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; merkezin spor kompleksinin ötesinde, ilçedeki gençlerin buluşma noktası olacağını belirtti.

Kılca; "Karatay Belediyesi olarak, ilçemizin geleceğine katkı sunacak projelere büyük bir özen gösteriyoruz. Tüm çabamız gençlerimizi daha güzel bir geleceğe hazırlamak. Sağlıklı bir nesil için sportif etkinliklerimizin ve fiziksel mekanlarımızın sayısını hızla artırıyoruz. Karaaslandede Mahallemizde belediye tarihimizin en büyük projesi olan Karatay Spor Merkezi'mizin inşa çalışmaları hızla sürüyor. Tamamlandığında spor merkezinden de öte çok kapsamlı bir kompleks olacak. Yeteneklerini geliştirmek, kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir hobi edinmek ve vakitlerini verimli geçirmek isteyen tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı merkezimizde ağırlayacağız. Merkezimizi en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

KARATAY'IN EN BÜYÜK SPOR TESİSİ

Yaklaşık 26 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Karatay Spor Merkezi'nde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribüne sahip 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonu, masa tenisi ve daha birçok farklı spor alanı bulunacak.

(Selman Kaya