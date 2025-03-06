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Karataylı gençler iftara yetişemeyenleri yalnız bırakmadı

Karataylı gençler iftara yetişemeyenleri yalnız bırakmadı
Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri, Ramazan ayı boyunca ‘İftara 5 Kala’ projesiyle ilçenin farklı noktalarında evlerine iftara yetişemeyen vatandaşlara iftarlık ikramında bulunuyor.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllüleri Ramazanın ilk gününden itibaren iftara yetişemeyen vatandaşların yardımına koşuyor. "İftara 5 Kala” projesiyle birlik, beraberlik ve kardeşliğin getirdiği paylaşma sorumluluğunu pekiştiren Gençlik Meclisi, özellikle trafik akışının yoğun olduğu saatlerde yolda kalan vatandaşlara iftariyelik paketleri dağıtıyor. 

İFTARA YETİŞEMEYEN VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR

"İftara 5 Kala” projesiyle iftara yetişemeyenlere ikram yapan Gençlik Meclisi üyeleri, paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan Ramazan ayında vatandaşların takdirini topluyor. Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri Ramazan ayı boyunca devam edecek olan "İftara 5 Kala” projesiyle belirli günlerde farklı noktalarda iftarlık dağıtarak paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam edecek. 

HEMŞEHRİLERİMİZİN İFTAR SEVİNCİNE ORTAK OLUYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ramazanın paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğunu vurgulayarak, Ramazan ayının manevi iklimine uygun çalışmalar yürüttüklerini belirtti. 
Hasan Kılca;

"Ramazan ayı, hepimizin gönüllerini birleştiren, kardeşlik bağlarını güçlendiren en değerli zamanlardan biridir. Bu mübarek ayın manevi atmosferini hep birlikte yaşamak, paylaşmanın ve dayanışmanın huzurunu hissetmek bizim için çok önemli. Ramazan'ın manevi iklimini ve paylaşma kültürümüzü yaşamak ve yaşatmak için gayret ediyoruz. Bu kapsamda Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerimiz tarafından gerçekleştirilen ‘İftara 5 Kala' projemizi bu yıl da sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, Ramazan'ın ilk gününden itibaren oruçlarını açmak için evine yetişemeyen hemşehrilerimize iftariyelik ikramında bulunuyor.  Her zaman olduğu gibi Ramazan boyunca da vatandaşlarımızın yanında olmaya, onların dualarında yer almaya gayret edeceğiz” dedi. 

Kaynak: Haber Merkezi

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