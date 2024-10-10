Konya Adliyesi Arama Kurtarma Birimi(AD-KUR) Afet/Acil durum tatbikatına katıldı

Konya İli Afet Müdahale Planının uygulanabilirliğini artırmak, ana ve destek çözüm ortağı kurum/kuruluşlarda farkındalık oluşturmak, planlardaki olası çakışma ve eksiklikleri tespit edebilmek amacıyla; Yerel Düzey Afet Grubu Operasyon Planlarının hazırlanması ve uygulanmasından sorumlu ana ve destek çözüm ortağı kurum/kuruluşların, STK'ların , AFAD Gönüllülerin ve Konya Adliyesi Arama Kurtarma Birimi (AD-KUR)'nin katılımıyla 10.10.2024 tarihimizde Konya ili merkez Selçuklu ilçesi Esenler mahallesinde TAMP Yerel Düzey Masabaşı ve Saha Tatbikatı yapılmıştır.

Hakimlerimiz, Cumhuriyet savcılarımız ve personelimizden oluşan 20 kişilik sertifikalı Konya AD-KUR ekibimiz de tatbikata katılarak arama kurtarma faaliyetine katılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Halil İNAL ve Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Ali EĞRİ de il protokolü ile birlikte tatbikat alanını ziyaret ederek tatbikata katılan Konya AD-KUR ve diğer kurumlarımızın arama kurtarma ekiplerine teşekkür ederek başarı dileklerinde bulundular.



Kaynak: Haber Merkezi