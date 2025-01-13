Konya Büyükşehir Belediyesi 55 şoför alacak! TIKLA BAŞVUR

Konya Büyükşehir Belediyesi 50'si şehir merkezi hatlarda, 5'i taşra mahallelerde görevlendirmek üzere 55 otobüs şoförü alımı yapacağını duyurdu.

İşte Başvuru şartları ve istenen belgeler.

Başvuru şartları:

1- Erkek adaylar için ilan tarihi itibariyle askerliğini yapmış olmak.

2- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3-ilanda belirtilen suçlardan hüküm giymiş olmamak.

4- En az ilkokul mezunu olmak.

5- Şoför olarak çalışmaya bedenen ve ruhen elverişli olmak.

6- Ehliyetine alkol, uyuşturucu madde vb. nedenlerden dolayı işlem yapılmamış olmak.

7- Otobüs kullanabilir sürücü belgesine sahip olmak, (01.01.2016 tarihinden önce alınmış E sınıfı sürücü belgesine veya 31.12.2015 tarihinden sonra alınmış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak)

8- SRC-1 veya SRC-2 belgelerinden en az birine sahip olmak,

9- Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak,

10- Konya Merkez İlçelerde(Selçuklu-Karatay-Meram) ikamet ediyor olmak,

11- Başvuru tarihi itibariyle 24 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmamak,

SRC ve Psikoteknik belgeleri başvuru anında mevcutsa yüklenecek, belgeleri mevcut olmayanlar online başvuru esnasında ilgili aday el yazısı ile yazmış ve imzalamış olduğu "işe alınmam halinde ilgili belgeleri deneme süresi bitimine kadar tamamlayacağıma dair” ibareli yazılı taahhütnamenin görüntüsünü yüklemesi gerekiyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1-T.C. Kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanı ya da T.C. Kimlik Kartı

2-Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf

3-Yerleşim yeri belgesi (İkametgâh ilmühaberi)

4-Adli Sicil Belgesi (Konu kısmında Resmi Kurum ibaresi belirtilmeli)

5-Diploma

6-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

7-Askerlik Durum Belgesi

8-Sürücü belgesi(Ehliyet)

9-Psikoteknik belgesi

10-SRC-1 veya SRC-2 belgesi

11-SRC veya Psikoteknik belgesi olmayanlar için taahhütname

12- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Barkodlu)

Başvuru nasıl yapılacak?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, https://isbasvuru.konya.bel.tr/ adresinden başvurularını online olarak yapacak. Online başvuru sistemi haricinde başvuru kabul edilmiyor. Başvurular değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye ve değerlendirilmeye davet edilecek. 50 otobüs şoförü alımı için son başvuru tarihi 19 Ocak Pazar olarak belirtildi. 5 otobüs şoförü alımı için son başvuru tarihi 14 Ocak Salı olacak.

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Kaynak: Haber Merkezi