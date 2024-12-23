GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Konya’da azmin hikayesi! 63 yaşındaki Mustafa amca lise yolunda

Selman Kaya
Muhabir
Konya’da azmin hikayesi! 63 yaşındaki Mustafa amca lise yolunda
Konya’nın Kulu ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mustafa Gökçe, Açık Öğretim Lisesi okuyarak örnek bir davranış sergiliyor.

Kulu ilçesinde yaşayan Mustafa Gökçe, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından haftasonu yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavlarına girdi. Gökçe, açıktan önce ortaokulunu bitirdi daha sonra hayali olan liseden mezun olarak üniversite okumak istediği öğrenildi. 

Gökçe yaptığı açıklamada, " 4 yıl ortaokulu bitirdim. Allah'ın izniyle şimdide liseyi bitirmek üzereyim. Becerebilirsem üniversiteye giderim. Çevremde yaşımdan dolayı biraz yadırgıyorlar. Bende dünyada ikamet ettiğim için ve okumam bana gerekli olduğu için okumaya karar verdim. Okumakta gereklidir. Okumak ve öğrenmenin asla yaşı yoktur. Sınavlara çalıştım. Allah'ın yardımı ile inşallah geçerim.

"Herkes birbirine değer versin"

İnsanlar birbirine saygılı sevgili olsun. Dünya geniştir. Allah'ın rahmeti boldur. Kimse kimseye yanlışlık yapmasın. Haksızlık etmesin. Herkes güzel ideallerinin peşinden koşsun. Unutmayalım varacağımız yer ahirettir. " dedi. 

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER