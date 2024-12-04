Konya’da “Ben de Varım’’ yarışması! Birbirinden sürpriz hediyeler verilecek! (TIKLA-BAŞVUR)

Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında “Ben de Varım” sloganıyla özel gereksinimli çocuklar ve yetişkinlere yönelik resim, fotoğraf, şiir okuma, enstrüman çalma ve ses kategorilerinde ödüllü yarışma başlattı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında "Ben de Varım” sloganıyla özel gereksinimli çocuklar ve yetişkinlere yönelik ödüllü yarışma düzenliyor.
Resim, fotoğraf, şiir okuma, enstrüman çalma ve ses kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmanın başvuruları 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Yarışma sonunda yapılacak jüri değerlendirmesi ile kazananlara dizüstü bilgisayar, akıllı saat, tablet, resim seti, fotoğraf makinesi ve bluetooth kulaklık gibi hediyeler verilecek.
Yarışmanın sonuçları ise 25 Şubat 2025 tarihinde açıklanacak.
Yarışmaya katılmak ve detaylı bilgi almak isteyenler, "engelsiz.konya.bel.tr” adresini ziyaret ederek ya da 444 55 42 numaralı telefondan iletişim kurarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
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